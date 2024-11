Jorge Rey ho confirma al seu canal de Youtube: 'Arriba...'

per Sergi Guillén

El famós meteoròleg a xarxes socials, Jorge Rey, ha anunciat al seu canal de YouTube la imminent arribada de l'hivern. I una sèrie de tempestes torrencials que afectaran diferents regions d'Espanya. En el seu vídeo més recent, Rei fa un repàs de les condicions meteorològiques actuals.

I ofereix detalls sobre la borrasca "Nelly", que serà la responsable d'un canvi dràstic en el clima. Segons el pronòstic de Rey, els propers dies estaran marcats per un increment considerables de pluges. I l'arribada de masses d'aire fred que portaran temperatures baixes i fins i tot nevades en algunes zones d'alta muntanya.

Aquest fenomen s'estendrà fins dissabte a àrees com Tarragona i el Cantàbric. Amb acumulacions d'aigua que podrien superar els 100 litres en punts específics.

Signes anticipats del canvi d'estació

Des de dies anteriors, diversos senyals ja advertien el canvi imminent. Rey esmenta albiraments de grues en migració, una tradició al món de la meteorologia que sol interpretar-se com un indici de l'inici de l'hivern.

També s'han observat acumulacions ennuvolades i patrons climàtics característics de la temporada freda. Com la formació del núvol "Kabum", que va ser vista a València recentment, causant gran expectació a xarxes socials.

🔴LAS GRULLAS YA AVISABAN: llega el INVIERNO y + TORMENTAS TORRECIALES [Borrasca Nelly] ⛈️☃️😶

Aquest dilluns s'esperen pluges lleugeres al sud-est, acompanyades d'inestabilitat al Cantàbric i temperatures moderades a ciutats com Valladolid, Sevilla i Castelló.

Tot i això, dimarts les pluges guanyaran intensitat, i s'emetran avisos taronges per a les Illes Balears. On es preveuen fortes precipitacions que afectaran tant aquesta zona com el Llevant espanyol.

Baixada de temperatures i primeres nevades

Una de les novetats més destacades del pronòstic és la baixada de cotes que permetrà veure neu a àrees muntanyoses del nord d'Espanya. Jorge Rey anticipa que s'esperen nevades als Pirineus, la Serralada Cantàbrica i el sistema Central i Ibèric.

Tot i que la neu es concentrarà a cotes altes, algunes ciutats, com Àvila i Conca, podrien rebre una fina capa de neu, cosa que marcaria l'inici de les condicions hivernals.

Dimecres, la situació empitjorarà amb més pluges al sud-est, Aragó i Castella-la Manxa. Mentre les temperatures continuaran el descens, en zones com Conca s'espera que les mínimes rondin un grau, donant pas a un ambient clarament hivernal.

| Youtube: El Tiempo con JR

Pronòstic pel final de la setmana

Dijous es mantindrà el mal temps al sud peninsular, amb pluges a Castella-la Manxa, Andalusia i Extremadura. Les ciutats de la Comunitat Valenciana, com València i Alacant, també es veuran afectades, encara que Jorge Rey assegura que les diferents tempestes allà no seran tan intenses. Per divendres, es preveu que la borrasca "Nelly" comenci a perdre força.

Encara que persistirà certa inestabilitat que deixarà pluges residuals al sud i a les Illes Canàries. Les nevades continuaran sent un punt d'atenció a alta muntanya, tot i que no es descarta que puguin assolir zones de cotes mitjanes a determinades regions del centre de la península.

Els models de predicció indiquen que aquestes nevades seran moderades, però Jorge Rey adverteix que és important prendre precaucions, especialment a les àrees muntanyoses.

L'impacte de la borrasca "Nelly" i l'arribada del fred

La borrasca "Nelly" representa la primera gran irrupció de l'hivern a la península. Les baixes temperatures i la humitat continuaran afectant la vida diària, especialment a les regions del nord i nord-est d'Espanya. Com ara Girona, Barcelona i la Vall de l'Ebre, on s'esperen acumulacions superiors als 50 litres de pluja.

Jorge Rey recomana a la població estar atenta als avisos i pronòstics meteorològics, ja que les pluges torrencials i les nevades poden generar complicacions.