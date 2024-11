'Com si fos ahir' del 12 de novembre: La Gina espantada, pren una decisió

per Xavi Martín

El segon capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ arriba amb tres trames. Dues d’elles ja han estat protagonistes del capítol d’avui dilluns. A la primera d’elles veurem que el Francesc intenta esbrinar qui és el Pacman. Al capítol d’avui ha vist uns missatges al mòbil de la Sílvia i comença a sospitar. La seva cara ho deia tot. Recordem que una antiga parella el va deixar plantat el mateix dia del casament i aquest tipus de situacions l’angoixen molt.

El Francesc i li fa preguntes a la Sílvia, però no se'n surt. Finalment li roba el mòbil per enviar un missatge trampa al Pacman. Què passarà quan sàpiga que la infidelitat ha estat real? I encara més... què passarà quan sàpiga que el Pacman és el Miqui, el seu cunyat.

| TV3, Twemoji, XCatalunya

La Gina està espantada

La segona de les trames també arrossega el què ha passat avui. És la de la guerra entre la Gina i la Lídia després de la mort de la Matilde. L’enfrontament és total i en un capítol de la setmana passada, la Lídia fins i tot va agredir la Gina. Al capítol d’aquest dilluns hem vist que la Lídia està molt nerviosa i farà el què sigui per perjudicar la seva cosina.

Ara ha demanat una autòpsia. La Gina està indignada i té por que els resultats de l'autòpsia de la Matilde puguin revelar alguna dada sospitosa. Parla amb el Salva la tranquil·litza. L’advocat li diu que no trobaran res estrany i que el pacte successori va ser plenament legal.

| TV3

El Quique parla amb la Cristina

Finalment, el Quique li explica a la Cristina que ell i la Cèlia volen tenir un fill. Inicialment es pensa que es casen però quan li diu que tindran un fill es posa a riure. Més tard anirà a veure la Cèlia per donar-li suport. Amb els ‘antecedents’ de la Cristina, aquest suport podria no ser sincer.

I no s’acaba tot aquí per al Quique ja que el Bolaños rep un premi literari però, inesperadament, el Quique li roba el protagonisme. Li han fet una menció com a cap d’estudis i tots els companys el feliciten. El Bolaños, envejós i hipòcrita, continua alimentant el seu odi vers el Quique... i ell és massa confiat.

| TV3, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 12 de novembre de 2024?

El capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts dia 12 començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Un o dos minuts abans del que ha estat habitual darrerament. Tindrà una durada aproximada d’uns quaranta minuts. El podrem mirar just després del ‘Cuines’, on l’Arnau Paris ens ensenyarà a cuinar entrepà de pollastre i maionesa de codonyat.

Tots dos espais es podran mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també estan disponibles tots els episodis en diferit.