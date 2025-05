Mal rotllo entre les germanes Borbó-Ortiz: El regal de la discòrdia

per Mireia Puig

La infanta Sofia ha assolit la majoria d'edat en un context marcat per la discreció i la comparació inevitable amb la seva germana gran, la princesa Leonor. Mentre que l'hereva al tron va celebrar els seus 18 anys amb actes institucionals i regals simbòlics, l'arribada a l'edat adulta de Sofia ha estat més reservada, generant comentaris sobre les diferències en el tracte rebut per ambdues germanes.

Els 18 anys de Sofia de Borbó

El passat 29 d'abril, la infanta Sofia va complir 18 anys mentre cursa el Batxillerat Internacional al UWC Atlantic College de Gal·les. La celebració va ser discreta, sense actes públics ni la presència dels seus pares, el rei Felip VI i la reina Letícia, que no van viatjar al Regne Unit per acompanyar-la.

En contrast, la princesa Leonor va celebrar la seva majoria d'edat el 31 d'octubre de 2023 amb un jurament de la Constitució al Congrés dels Diputats, seguit d'una recepció al Palau Reial i una celebració privada a El Pardo, a la qual van assistir membres de les famílies Borbó i Grècia.

| @CasaReal, XCatalunya

Quant als regals, Sofia va rebre la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica, la seva primera condecoració oficial, atorgada pel seu pare mitjançant un Reial decret aprovat pel Consell de Ministres. Per la seva banda, Leonor va ser condecorada amb el Collar de l'Orde de Carles III, la més alta distinció civil a Espanya, i va rebre un SEAT Ibiza SXI dels anys 80, el mateix model que el seu pare va rebre del seu avi, el rei emèrit Joan Carles I, en complir 18 anys.

La trucada de Leonor a la seva germana

La Casa Reial va publicar cinc retrats oficials de la infanta Sofia per commemorar el seu aniversari, en els quals apareix posant als jardins del Palau de la Zarzuela. No obstant això, no es van emetre comunicats addicionals ni es van organitzar actes públics en el seu honor.

Des del vaixell escola Juan Sebastián Elcano, on continua la seva formació militar, la princesa Leonor va felicitar la seva germana mitjançant una trucada telefònica per satèl·lit, donada la limitada connexió a internet a bord.

Mitjans internacionals, com el diari alemany Blick, han assenyalat que Sofia sembla estar a l'ombra de la seva germana gran.

| Princesa Leonor

Quant al seu futur, s'ha confirmat que la infanta Sofia no seguirà una formació militar com la seva germana. Es consideren diferents opcions acadèmiques, incloent estudis universitaris a Espanya o a l'estranger, encara que encara no s'ha pres una decisió definitiva.

La diferència en les celebracions i regals entre les germanes ha generat comentaris sobre el paper de cadascuna dins de la monarquia espanyola. Mentre que Leonor, com a hereva al tron, rep una formació i atenció pública més destacada, Sofia sembla destinada a un rol més secundari i discret.

L'evolució de la infanta Sofia en els pròxims anys serà clau per definir el seu paper dins de la Casa Reial. Seguirà mantenint un perfil baix o assumirà un rol més actiu en representació de la monarquia? Només el temps i les decisions institucionals ho diran.