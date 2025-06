El missatge, clar i català, de Jordi Eroles

Cada dia que passa, coneixem nous exemples de catalanofòbia. Atacs contra la llengua catalana en general i atacs contra aquells que l'empren durant el seu dia a dia. Actualment, sembla impossible poder viure plenament en català. Sempre ens trobarem en algun moment del dia en què tindrem al davant un interlocutor que no empri la nostra llengua.

Al metge, al banc, a l'administració, al jutjat, al supermercat. L'augment de nouvinguts, de dins i de fora de l'Estado español, ha contribuït a reduir el català a una llengua de tercera. No hi ha cap incentiu per aprendre català. La majoria de catalans -de manera equivocada- canvien de llengua. El castellà, malauradament, també és oficial. En castellà, t'accepten en qualsevol feina. Aleshores, per què aprendre català?

Mantinc el català

És molt necessari mantenir el català. Fer un "mantinc el català", tal com s'ha conegut a xarxes socials gràcies a la campanya que han impulsat diverses institucions de defensa de la llengua. Encara que el cambrer que serveix un tallat parli en castellà, cal contestar en català. Encara que el metge que t'atén en el primer triatge parli en castellà, doncs tu et mantens ferm en català.

| TV3

Suport de diferents periodistes

Diversos periodistes hi han donat suport. És el cas de Jordi Eroles, que ha publicat una piulada a l'antiga xarxa social X i ha expressat la seva opinió sobre aquest tema: "Ja ho sabeu, parlem sempre en català i amb tothom".

No és la primera vegada que Jordi Eroles es pronuncia a favor de la llengua

Jordi Eroles ha deixat clar en diverses ocasions que no milita en cap partit polític. Ho ha dit de forma explícita, recalcant que vota el que vol, sense vincular-se a cap sigla. Tot i així, la seva trajectòria i el fet d’haver treballat en la projecció internacional de Catalunya o en departaments relacionats amb les polítiques identitàries han fet que sovint se l’associï a posicions properes al catalanisme polític.

Una de les facetes que més defineixen Jordi Eroles és el seu compromís amb la llengua catalana. Ell mateix s’ha mostrat com un catalanoparlant declarat i ha defensat en més d’una ocasió, tant a la televisió com a les xarxes socials, la normalitat d’utilitzar el català a tot arreu i amb tothom.

El seu perfil públic, de fet, ha estat motiu d’algunes polèmiques en què Eroles ha sortit al pas per defensar la seva postura. Per exemple, quan la cantant Mushkaa va parlar d’una suposada “agressivitat” per part de certs catalanoparlants, Eroles li va respondre obertament afirmant que ell mateix és un “agressiu catalanoparlant” perquè, senzillament, a Catalunya parla català amb tothom, igual que ho faria un francès a França o un alemany a Alemanya.

| XCatalunya, Twitter: @JordiEroles

En altres moments, Jordi Eroles ha replicat de forma clara a qui acusa la societat catalana de ser “malalta” pel simple fet de defensar la seva llengua i la seva cultura. Eroles ha manifestat que aquesta defensa no converteix ningú en radical, sinó que respon al dret legítim de preservar i promoure la llengua pròpia, especialment en un context en què sovint es qüestiona el seu ús.