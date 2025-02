Helena Garcia Melero dona una de les claus per prevenir el càncer de còlon

per Pol Nadal

El càncer de còlon és una de les malalties amb més incidència en la societat actual, però també és un dels més prevenibles si es detecta a temps i s'adopten hàbits saludables. Durant el programa Tot es Mou de TV3, presentat per Helena Garcia Melero, es va abordar aquest tema amb experts en salut, que van destacar una de les claus fonamentals per prevenir aquesta malaltia: l'alimentació rica en fibra i la realització de proves de detecció precoç.

La importància de la prevenció

Durant l'emissió del programa, els especialistes van explicar que la prevenció és clau en el càncer de còlon, ja que en les seves primeres fases no sol presentar símptomes evidents. És per això que les proves de cribratge, com el test de sang oculta en femtes, poden marcar la diferència en la detecció precoç. Segons els experts, aquest tipus de proves permeten identificar lesions precanceroses abans que evolucionin a un estat més greu, facilitant el seu tractament i augmentant significativament les possibilitats de curació.

| 3Cat, XCatalunya

El paper de la dieta en la prevenció

Un dels aspectes més destacats en Tot es Mou va ser la relació entre l'alimentació i la prevenció del càncer de còlon. Helena Garcia Melero va posar sobre la taula l'impacte d'una dieta rica en fibra, que inclou aliments com fruites, verdures, llegums i cereals integrals. Segons estudis citats en el programa, una alimentació equilibrada i baixa en carns processades i ultraprocessats pot reduir el risc de desenvolupar aquesta malaltia.

Els especialistes també van assenyalar la importància de la hidratació i l'exercici físic com a complements fonamentals per mantenir un sistema digestiu saludable. Mantenir un estil de vida actiu i evitar el sedentarisme contribueix a millorar el trànsit intestinal i reduir els factors de risc.

El cribratge: una eina importantíssima

Un dels missatges més rellevants del programa va ser la necessitat de normalitzar i fomentar les proves de cribratge, especialment en persones majors de 50 anys o amb antecedents familiars de càncer colorectal. Tot i que el cribratge poblacional del càncer de còlon és gratuït a Catalunya per a persones d'entre 50 i 69 anys, la participació en aquests programes encara no és òptima, cosa que posa en risc la detecció precoç de la malaltia.

| TV3

Els metges convidats van recalcar que la detecció precoç salva vides, i que moltes persones que han estat diagnosticades en una fase inicial han pogut superar la malaltia sense necessitat de tractaments agressius.