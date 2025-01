La reivindicació d'Helena Garcia Melero a Cadaqués

per Pol Nadal

Per mantenir-se durant tants anys en la programació de TV3, els presentadors han de complir diverses condicions: una dicció impecable, domini de l'actualitat, seguretat en càmera i, sobretot, telegènia. No n'hi ha prou amb posseir un bon bagatge periodístic; també cal generar empatia a través de la pantalla.

En el cas de Helena Garcia Melero, presentadora i codirectora del programa diari Tot es mou, no hi ha cap mena de dubte sobre el seu carisma: la càmera l'adora i, amb 57 anys, es manté com un dels rostres més reconeguts de la televisió catalana.

| TV3, Drogatnew

Molts la recorden per les seves etapes en informatius, però ara s'ha consolidat com la cara visible durant les tardes. Melero no es limita només a les aparicions televisives. També és molt activa a les xarxes socials, especialment, a Instagram.

Missatge per a Cadaqués

Un exemple recent és la publicació en què posa davant la porta tancada d'un històric local de Cadaqués, el Bar Boia, afectat per la Llei de Costes. “Gràcies infinites a tota la família del bar Boia. ‘Anem al Boia a prendre un cafè’ no pot ser història. Salvem el Boia de Cadaqués”, va escriure. A la imatge, se la veu asseguda a terra, amb un aire melancòlic, roba de diari i la cara rentada, en una escena tan senzilla com poderosa.

Per a la presentadora, Cadaqués és molt més que un racó turístic: és una segona llar a la qual torna sempre que pot. La imatge del bar tancat, amb les persianes tancades, és impactant i serveix per llançar un missatge d'ajuda a les institucions.

| TV3

Des de fa temps, molts residents i estiuejants habituals de la localitat —entre ells, personalitats com Pilar Rahola o Manel Fuentes— s'han unit a la protesta contra el tancament d'aquest emblemàtic negoci. La intervenció de Melero, amb el seu gran abast mediàtic, se suma a aquest cor de veus que clama per mantenir viu un espai que forma part de la memòria col·lectiva del Cap de Creus.

La foto de la presentadora, amb roba còmoda, sabatilles i bufanda per protegir-se de la tramuntana s'ha fet viral. Aquesta és la seva aportació per evitar la desaparició del Bar Boia. Ella no ho vol, ningú ho vol a Cadaqués.

Bar Boia

El Bar Boia, fundat el 1946 a la Platja Gran de Cadaqués, ha estat un emblemàtic punt de trobada per a locals i visitants durant gairebé vuit dècades. Aquest establiment no només oferia un espai de tertúlia i gastronomia, sinó que també va ser testimoni de la presència de figures il·lustres com Salvador Dalí, Marcel Duchamp i Josep Pla.

El 2012, sota la direcció de Manel Vehí, fill del propietari Pere Vehí, el Bar Boia va evolucionar cap a una cocteleria d'autor coneguda com Boia Nit, mantenint la seva rellevància en l'escena social i cultural de Cadaqués.

Lamentablement, el 4 de gener de 2025, el Bar Boia va tancar a causa de l'aplicació d'una nova normativa de la Llei de Costes. Aquesta legislació exigeix una distància mínima de 150 metres entre establiments en platges urbanes, i el Boia es trobava a només 17 metres d'un altre local històric, el Marítim. Malgrat la seva declaració com a Bé Cultural d'Interès Local el 2023, la normativa va prevaler, portant al tancament de l'establiment i afectant 26 empleats.

La clausura del Bar Boia representa una pèrdua significativa per a la comunitat de Cadaqués, que veu desaparèixer un lloc carregat d'història i records compartits per generacions. La família Vehí ha recorregut la decisió, però fins a la data no han obtingut resposta.