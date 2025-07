Guti y Romina Belluscio rompen su silencio y desvelan algo importante sobre la boda

Guti y su mujer, Romina Belluscio, están acaparando ahora toda la atención mediática. Y es que han decidido dejar de estar callados y hablar sobre la inminente boda que habrá en su familia.

En un evento, Guti y su esposa han aprovechado para desvelar algo relevante sobre el enlace de la hija de él, Zayra. Sí, un dato que evidencia que quizás no tienen tan buena relación como se esperaba con la joven.

| Mediaset

Guti, junto a Romina Belluscio, decide hablar sobre la boda de Zayra

Guti y Romina Belluscio han acudido como invitados al estreno de la película Futbolísimos 2. Y allí la prensa ha querido preguntarle a ambos por la futura boda de Zayra, la hija de él. Boda que tendrá lugar después de que la joven le haya pedido matrimonio a su chico de manera pública en un programa de televisión.

Al ser consultado por la prensa sobre el enlace de la joven, el exfutbolista, ante la atenta mirada de su mujer, ha respondido con una mezcla de desconcierto y sinceridad. Ha dicho: “¿Lo sabéis vosotros? Yo no lo había visto”.

“No veo la televisión, ella no me ha dicho nada. Bueno, pues ya le preguntaré, a ver”.

Estas declaraciones han sorprendido a todos. Sí, incluidos los periodistas que esperaban una respuesta más protocolaria o entusiasta.

El hecho de que Guti haya asegurado no haber sido informado por su hija de un paso tan importante en su vida personal, como lo es anunciar una boda, resulta llamativo. No solo por lo relevante del evento, sino porque deja entrever que la relación entre ellos podría no ser tan cercana como se creía.

| Europa Press

A su lado, Romina Belluscio, aunque no ha intervenido de forma directa, ha mantenido una actitud observadora y serena. Y esto ha reforzado aún más la sinceridad del momento.

El asombro ha crecido incluso más cuando se le ha preguntado a Guti si sería el padrino de la ceremonia nupcial. Con la misma honestidad, ha respondido: “Bueno, no lo sé, porque no me he enterado de la boda. No sé si seré el padrino, no lo sé”.

Estas palabras han evidenciado nuevamente que la pareja no está participando en la organización ni ha sido informada formalmente por parte de Zayra. Para cerrar el tema, él ha lanzado un comentario con tono humorístico: “Espero que no se casen muy pronto porque nosotros nos vamos de vacaciones”.

El posible trasfondo familiar que rodea a la boda, a Guti y a Romina Belluscio

Aunque Romina Belluscio no ha hecho declaraciones propias, su gesto ha sido elocuente. Ha escuchado las palabras de su esposo sin desmentir, sin corregir y sin añadir nada. Una actitud que muchos han interpretado como respaldo silencioso.

Que ni Guti ni su mujer estuvieran al tanto del compromiso, que se dio públicamente, puede interpretarse como un reflejo de cierta distancia o falta de comunicación fluida en la familia. La situación no tiene por qué indicar un conflicto, pero sí deja en evidencia que no se trata de una relación especialmente estrecha o cotidiana.

| Europa Press

Con estas declaraciones, se cierra momentáneamente el misterio sobre la posición de la pareja frente al enlace. Por ahora, la familia evita entrar en polémicas y mantiene el tono conciliador. Una estrategia que parece funcionarles.

Mientras tanto, el enlace de Zayra seguirá generando titulares. Y quizá más de una conversación pendiente.