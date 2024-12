Sandra Pérez, la tiktoker que va perdre al seu novio, reapareix amb un emotiu missatge

Perdre la teva parella és una de les experiències més devastadores que pot patir una persona. El dol es converteix en un procés llarg i complicat, ple de moments de profunda tristesa i necessitat de reconstrucció emocional. En casos com aquest, no sols s'enfronta a la pèrdua, sinó també a la lluita diària per recuperar l'equilibri emocional i continuar endavant.

Pels influencers, aquest procés pot ser encara més complicat. Com que són figures públiques, el seu dolor es magnifica a les xarxes, on milers de persones observen cada pas de la seva vida. L'exposició constant converteix la tragèdia en un repte encara més difícil de superar.

Un dol inesperat i profund

Sandra Pérez, coneguda a TikTok com @aquisandrax, va patir una pèrdua irreparable quan la seva parella, Cauy Alan Brewer, va morir en un accident de trànsit al novembre.

La noia, que havia construït una relació sòlida amb ell després de conèixer-se a la ciutat de Oklahoma, ara enfronta el gran buit deixat per "l'amor de la seva vida". Cauy, de 24 anys, va perdre la vida en una col·lisió mentre residien junts a Miami, on s'havien mudat per començar un futur junts.

| @aquisandrax

En la recent reaparició en xarxes, Sandra va confessar que li ha estat extremadament difícil processar la pèrdua. "He decidit tornar a treballar per sortir una mica del forat, encara que encara no he assimilat el que ha passat", va explicar. La tornada a la rutina, assegura, és un intent de superar aquest difícil moment.

Un refugi a les xarxes socials

En el seu emotiu missatge, Sandra va revelar que va estar setmanes sense poder fer activitats bàsiques com dutxar-se o sortir de casa. "Estic passant el pitjor moment de la meva vida", va confessar en un vídeo recent, afegint que petits passos com arreglar-se les ungles la van ajudar a "intentar sortir del forat".

Sandra va començar a crear contingut a TikTok quan vivia a Oklahoma amb Cauy, trobant a les xarxes un refugi per no sentir-se sola. Ara espera que aquesta mateixa connexió amb els seus seguidors l'ajudi a superar l'absència de la parella. "Espero que aquest refugi que he creat amb vosaltres m'ajudi una altra vegada a salvar-me una mica", va dir, referint-se a la seva comunitat virtual.

Malgrat tot, la jove sap que mai no podrà superar completament la pèrdua. "No superaré mai la mort d'una parella amb qui feia des dels 16 anys", va confessar. Tot i això, ha decidit tornar a la rutina com una forma de distreure's i començar a reconstruir la seva vida.

La pressió de ser un rostre públic

Pels influencers com Sandra, el procés de dol és encara més complex. A més d'enfrontar-se a la seva pròpia tristesa, han de bregar amb les expectatives i crítiques de milers de seguidors.

Sandra va rebre comentaris feridors a xarxes socials per no publicar contingut després de la tragèdia. "No entenc gaire bé per què", va comentar, mostrant el seu desconcert davant la falta d'empatia d'alguns usuaris.

Tot i els desafiaments, Sandra ha decidit reprendre la seva feina en xarxes, confiant que això l'ajudarà a curar. El seu missatge final, ple d'esperança, és un recordatori de la importància de recolzar-se a la comunitat en els moments més foscos.