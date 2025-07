La jugada bruta de Catalunya Ràdio a Fel Faixedas: l’actor explica el drama

Era un rostre habitual a TV3: l'actor de 55 anys, cofundador de Teatre de Guerrilla, tenia una certa estabilitat econòmica gràcies a col·laboracions setmanals. Tanmateix, en paral·lel creixia un projecte amb Catalunya Ràdio que prometia un enlairament mediàtic i econòmic... fins que no. Avui, Fel Faixedas s'ha sincerat per explicar com aquella jugada ha marcat una de les etapes més dures de la seva vida.

Una promesa incomplerta

Faixedas revela que fa uns anys, la direcció de Catalunya Ràdio els va prometre a ell i al seu soci, Carles Xuriguera, presentar un programa. El 31 de juliol, el projecte va ser retirat i van quedar nou mesos sense ingressos. Arran d'aquell cop econòmic, van acabar entregant les claus del seu habitatge al banc, després de vuit anys pagant la hipoteca. Com a conseqüència, “van deixar molts diners enterrats”.

Van sobreviure gràcies a una escassa col·laboració setmanal en programació esportiva. La resta del temps, Faixedas ni tan sols facturava, afectat mentalment per la situació.

| RAC1, 3Cat, XCatalunya

Catalunya Ràdio calla

Des de Catalunya Ràdio no s'han manifestat públicament sobre aquesta acusació. Tanmateix, tractant-se de diners i una vida familiar en joc, el seu silenci genera interrogants sobre la seriositat amb què gestionen projectes amb figures externes.

La implicació ha sacsejat el món mediàtic català, on serveis com TV3 donen visibilitat, però no sempre desemboquen en estabilitat econòmica real, com demostra aquest episodi.

Un renaixement professional i personal

Després de deixar la casa familiar, la parella va tornar a la llar dels seus pares. Tres anys després de viure de lloguer, amb un contracte que es va triplicar en renovar-lo, van tornar a la casa familiar i fa anys que no paguen hipoteca ni lloguer. Faixedas recalca que aquesta experiència, tot i ser dura, va ser “una lliçó” Ara, amb dos fills, busca no només estabilitat econòmica, sinó també llibertat: “No vull ser ric... vull ser lliure”, confessa.

| TV3

Actualment, el seu projecte més exitós és l'espectacle Las madres, en col·laboració amb Carles Xuriguera. Ven entrades a tots els teatres i representa “la millor feina que he fet mai”

De Teatre de Guerrilla al divorci amb Quim Masferrer

Fel Faixedas, Carles Xuriguera i Quim Masferrer van tenir un èxit notable a TV3 amb el grup Teatre de Guerrilla, sobretot en espais com El club d'Albert Om i Caçadors de bolets. Però l'estigma de ser “col·laborador ocasional” sense contracte fix va sortir a la llum amb el seu cas. Faixedas recalca que “no som actors de càsting; esperem que ens truquin”, vivint dels seus textos i produccions.

No tothom que surt a TV3 té diners

Aquest episodi evidencia que la fama mediàtica no garanteix prosperitat. Tot i que TV3 obre portes, les condicions contractuals solen ser precàries. Faixedas ho va viure en primera persona: una promesa incomplerta, una caiguda econòmica i el final d'una casa familiar. I aquesta és una reflexió que Fel Faixedas va voler destacar.