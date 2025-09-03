La gosseta de Gerard Romero: El seu nom curiós i què fa amb la seva filla

Gerard Romero torna a colar-se a la conversa del cor amb una escena domèstica que enterneix i desperta curiositat. El streamer català va compartir un instant familiar que molts van interpretar com un manual improvisat de convivència entre nadons i mascotes. La fotografia va fer disparar preguntes sobre la gossa, el seu nom i el seu paper a casa.
L'escena que va entendrir les xarxes
Darrere del gest hi ha una història que uneix la petita Carolina amb Qatara i confirma el to familiar del projecte Jijantes. La imatge va arribar via històries d'Instagram i va ser recollida per mitjans especialitzats, que van destacar com la gossa observava la nena, tranquil·la. En primer pla hi apareixia Qatara, i al fons Carolina dormia plàcida, amb un emoji discret remarcant l'estampa paternal i serena.
Romero ha anat presentant la seva vida familiar sense estridències des del naixement de Carolina, al costat de la seva parella, l'emprenedora Lisbeth Cid. Fa setmanes van compartir el bateig al Delta de l’Ebre, un altre capítol íntim que va consolidar la connexió amb els seus seguidors. El nom de la gossa, Qatara, va tornar a generar preguntes entre l'audiència per la seva sonoritat singular i eco futboler inequívoc.
El que va dir Romero sobre l'origen del nom
Romero mai n'ha detallat públicament l'origen, tot i que sí que ha mostrat el canitx en sessions fotogràfiques i vídeos del seu dia a dia. A l'escena compartida avui no va explicar el perquè del nom, cosa que va alimentar el joc amb la seva audiència habitual. Queda com a picada d'ullet permanent, una marca que els seus seguidors ja identifiquen amb la família i els directes de Jijantes.
En un pòdcast recent, el periodista va reconèixer que al principi el nom no era de gossos. Va parlar també de l'equilibri amb nadons, desmuntant tòpics des de l'experiència, i admetent que la gossa va notar el canvi en arribar Carolina. En el mateix diàleg, va insistir a supervisar cada interacció i a respectar el ritme d'adaptació de la gossa i la nena.
Com ha canviat la convivència
Va parlar de calma, d'espais separats quan toca, i de desactivar pors que sovint neixen de tòpics sense suport. Les reaccions no van trigar: comentaris afectuosos van envair els seus perfils i diversos clips van recordar que Qatara apareix sovint en directes. Des de bromes amb futbolistes fins a moments espontanis al set, la gossa funciona com a talismà amable de la comunitat culer.
En paral·lel, el capítol del bateig va afegir una altra capa sentimental a la història, amb posat mediterrani i to íntim en família. La comunitat va llegir aquelles imatges com confirmació que la prioritat del creador passa per la seva llar, sense renunciar al directe. Romero va ensenyar l'habitació de la nena poc després del part i va agrair l'afecte rebut.
En una altra estampa compartida, la petita lluïa colors blaugrana mentre prenia biberó, una picada d'ullet còmplice a l'audiència culer. L'episodi de Qatara mostra que els vincles afectius també ordenen la vida mediàtica del streamer. A casa de Romero, la convivència s'explica sense dramatismes i amb transparència controlada, el just perquè la intimitat segueixi sent seva.