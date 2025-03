El motiu real de la ruptura entre Marc-André i Dani Ter Stegen

La notícia de la separació entre Marc-André ter Stegen i Daniela Jehle ha sorprès els seus seguidors i el món del futbol. Després de tretze anys junts, vuit d'ells casats, la parella ha decidit posar fi a la seva relació. Encara que ambdós han emès un comunicat conjunt sol·licitant respecte a la seva privacitat, els rumors sobre les causes de la ruptura no han trigat a sorgir.

Què ha passat?

Marc-André ter Stegen, porter del FC Barcelona, i Daniela Jehle, arquitecta de professió, es van conèixer el 2012 a Mönchengladbach, Alemanya. La seva relació es va consolidar ràpidament, i el 2017 van contreure matrimoni en una cerimònia civil a Sitges, a prop de Barcelona. La parella té dos fills en comú: Ben, de cinc anys, i Tom, d'un any.

| F.C. Barcelona, XCatalunya

No obstant això, el passat 6 de març, ambdós van anunciar la seva separació a través de les seves xarxes socials. En el comunicat, van expressar que, després d'una acurada consideració, havien decidit prendre camins separats, prioritzant el benestar i l'estabilitat emocional dels seus fills. A més, van sol·licitar respecte a la seva privacitat durant aquest difícil moment personal.

La notícia arriba en un moment complicat per a Ter Stegen, qui es troba en la fase final de recuperació d'una greu lesió de genoll patida el setembre passat. El porter ha estat allunyat dels terrenys de joc des de llavors i ha manifestat el seu desig de tornar aquesta temporada, encara que tot dependrà de l'evolució de la seva lesió.

Declaracions oficials i reaccions

El comunicat conjunt de la parella va ser breu i directe, evitant entrar en detalls sobre les causes de la separació. No obstant això, mitjans de comunicació i programes de ràdio han començat a especular sobre possibles motius. La periodista Juliana Canet, en el programa "Que no surti d'aquí" de Catalunya Ràdio, va mencionar que Daniela Jehle hauria estat infidel amb el seu entrenador personal, cosa que hauria precipitat la ruptura.

A més, s'ha informat que Ter Stegen porta dos mesos vivint en un hotel, deixant la residència familiar a la seva esposa i fills. Aquesta situació ha generat diverses reaccions a les xarxes socials, on els seguidors del porter han mostrat el seu suport i solidaritat en aquest difícil moment.

Per la seva banda, Daniela Jehle no ha emès declaracions addicionals més enllà del comunicat conjunt. L'arquitecta, coneguda per la seva discreció i baix perfil mediàtic, ha mantingut la seva activitat a les xarxes socials centrada en la seva feina i en la criança dels seus fills.

| Instagram

En l'àmbit esportiu, el FC Barcelona no ha emès cap comunicat oficial respecte a la situació personal del seu porter. No obstant això, s'espera que el club brindi tot el suport necessari a Ter Stegen durant el seu procés de recuperació i en aquest moment personal complicat.

La separació d'una parella tan consolidada com la de Marc-André ter Stegen i Daniela Jehle sempre genera interès i especulacions. No obstant això, és fonamental respectar la privacitat d'ambdós i esperar que, si ho consideren oportú, comparteixin més detalls sobre la seva situació. Mentrestant, els seguidors del porter alemany esperen la seva recuperació ràpida i tornada als terrenys de joc, on ha demostrat ser una peça clau per al FC Barcelona.