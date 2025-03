Testimoni colpidor de l'actriu Estel Solé: 'Vaig pensar en...'

L'actriu i escriptora catalana Estel Solé ha compartit recentment un testimoni commovedor sobre la seva experiència després d'un difícil divorci, revelant pensaments suïcides i la lluita per mantenir l'estabilitat emocional mentre criava els seus dos fills petits.

En una entrevista publicada al diari Ara, Solé va expressar: "Vinc d'un divorci que durant un any m'ha tingut a l'ombra, a la foscor. Ha estat una guerra, ara sento que estic una mica a la postguerra. He patit molt per trobar casa per a mi i per als meus fills.

| TV3, Twitter, khorso

He hagut d'assumir que ara comença un nou tros de vida en el qual estic sola amb les meves criatures i m'he de fer càrrec jo de tot. Tot m'ha portat molta angoixa, tristesa i culpa. El juliol passat estava tan malament que vaig acabar trucant al telèfon del suïcidi, per sort va respondre un home que em va convèncer que viure valia la pena".

Aquest relat posa de manifest la importància dels serveis de suport emocional i la necessitat d'abordar obertament temes de salut mental en la societat.

Papers importants a TV3

Estel Solé, coneguda pel seu paper a la sèrie "La Riera" de TV3 i per la seva tasca com a escriptora, ha utilitzat la seva plataforma per visibilitzar problemes que afecten moltes persones, especialment en situacions de crisi personal. La seva valentia en compartir aquestes experiències contribueix a trencar l'estigma associat a la salut mental i al suïcidi.

Figura important en la literatura catalana

A més de la seva faceta com a actriu, Solé ha destacat en l'àmbit literari. Recentment, va ser guardonada amb el XLV Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull per la seva novel·la "Aquest tros de vida", que aborda temes com la fragilitat i la resiliència humana.

| XCatalunya, El Llaç, BGStock72, Canva de Sparklestroke Global

En els seus escrits, Solé explora les complexitats de la vida quotidiana, reflectint les seves pròpies vivències i oferint una perspectiva honesta sobre els desafiaments que enfronten les dones en la societat actual. L'actriu també ha abordat en les seves columnes d'opinió temes com la depressió i l'ansietat, compartint la seva relació amb els antidepressius i la importància de buscar ajuda professional en moments de crisi.

Aquests testimonis ressalten la necessitat d'una major comprensió i suport cap a aquells que lluiten amb problemes de salut mental. La història d'Estel Solé és un recordatori que, fins i tot en moments de profunda desesperació, existeixen recursos i persones disposades a ajudar.