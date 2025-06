Gonzalo Bernardos perd els papers contra Lluís Carrasco i ataca el seu gendre

La tensió es va apoderar del plató del programa Onze de TV3 en l'última emissió, protagonitzada per un enfrontament que està donant molt a parlar. Tot va sorgir arran del recent fitxatge de Joan Garcia pel Barça, un moviment que ha desfermat les passions més enceses entre l'afició de l'Espanyol.

En aquesta ocasió, els protagonistes van ser l'economista i tertulià Gonzalo Bernardos i el publicista i reconegut culer Lluís Carrasco, que van protagonitzar un rifirrafe que va acabar creuant totes les línies vermelles del respecte.

El context del conflicte

La marxa de Joan Garcia al Barça ha estat un dels temes més calents del mercat de fitxatges. El jove porter, considerat un dels millors de la Lliga, va decidir fer el salt a l'etern rival del seu club d'origen després del pagament de la seva clàusula. Aquesta decisió no només ha generat una allau de crítiques entre els seguidors pericos més acèrrims, sinó que també ha encès un debat encès als mitjans de comunicació.

| F.C. Barcelona, La Sexta, XCatalunya

A Onze, Bernardos no va perdre l'oportunitat d'expressar la seva indignació. “Besar-se l'escut 25 vegades i després anar al Barça? Això és enganyar l'afició, l'entrenador, tothom. Si almenys digués ‘soc un mercenari i vaig on més em paguen’, seria més honest”, bramava Bernardos mentre Carrasco intentava intervenir.

La intervenció de Carrasco

Lluís Carrasco va intentar aportar tranquil·litat a la discussió. Amb dades a la mà, va explicar: “Aquest noi passa de cobrar 300.000 euros a 6 milions, de ser al club número 241 del rànquing internacional a jugar al número 1, de tenir lliures els dimecres a jugar la Champions League. I així podria seguir tota la nit”. La seva intervenció pretenia contextualitzar la decisió del jugador com un pas lògic en la seva carrera professional.

| Gonzalo Bernardos

Tanmateix, la resposta de Bernardos va ser tot menys moderada. Va carregar contra un membre de la família del publicista. Quan Carrasco va esmentar que el seu futur gendre, perico de cor, comprenia la decisió de Joan Garcia, Bernardos li va replicar amb menyspreu: “Un pilota teu, aquest. Quin traïdor amb qui es casa la teva filla. A la primera de canvi ja es gira per posar-te content”.

La reacció de Carrasco i el límit del respecte

Va ser el detonant. Carrasco, fins aquell moment serè, no va poder contenir la seva indignació i va demanar respecte: “Jo he d'aguantar que insultis de manera energúmena la meva família? Et prego que et tranquil·litzis una mica perquè el que estàs fent és un show força patètic”. La tensió es palpava al plató, i l'intercanvi de paraules va deixar els espectadors entre atònits i bocabadats.

El moment, que ja circula àmpliament per xarxes socials, ha encès el debat sobre els límits als programes esportius i la necessitat de mantenir un mínim de respecte, fins i tot quan es defensen postures enfrontades. L'escena va mostrar com la passió pel futbol, quan es desborda, pot derivar en situacions incòmodes i poc edificants.

Un episodi que deixa empremta

El xoc entre Bernardos i Carrasco no només quedarà com un moment incòmode en la història de l'Onze, sinó com un reflex del grau de crispació que pot assolir l'esport rei a Catalunya quan es barregen sentiments, rivalitats i decisions professionals.

Ara, el dubte queda a l'aire: tornaran a compartir plató aquests dos tertulians? La resposta, com sempre, està en mans del moderador del programa, Xavier Valls, que haurà de decidir si aposta de nou per aquest còctel de passió i polèmica o si, per contra, opta per un to més assossegat en futures emissions.