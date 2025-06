Ernest Riveras se supera contra Joan Garcia: 'Passa a ser el del bullying'

En plena voràgine mediàtica pel fitxatge de Joan García des de l’Espanyol al FC Barcelona, ha irromput una declaració que ha encès el debat. El periodista Ernest Riveras, veterà comentarista i perico de convicció, va llançar una acusació que ha generat una forta polèmica: “Joan García passa a ser el del bullying”. Però… és una metàfora justificable o un excés mediàtic?

Guerra contra Joan García

Al canal de Twitch conduït per Javier de Haro, Riveras va comparar el canvi de jugador amb una mena d’assetjament escolar encobert. Segons el comunicador, García deixa de ser aquell noi dèbil que rebia burles per portar la samarreta de l’Espanyol i, després del seu salt al Barça, passa a ser ell qui exerceix l’assetjament. “No és només un canvi de club, és un canvi de paradigma… passa a ser un dels que fan bullying” va dir amb fermesa.

El missatge va arribar al públic a través d’una captura compartida per Sergi Royo, periodista connectat amb l’actualitat esportiva, recomanant escoltar aquest passatge per la seva precisió.

Indignació de Riveras i de l’afició

La metàfora de Riveras no va passar desapercebuda. D’una banda, busca transmetre la traïció percebuda per molts aficionats de l’Espanyol: un jugador format a la pedrera blanc-i-blava, ara estrella de l’etern rival. De l’altra, empra un llenguatge carregat per provocar reflexió, no insult. La comparació amb l’assetjament escolar pretén evidenciar el canvi de rol: de víctima a botxí.

Alguns simpatitzants de l’Espanyol han qualificat les seves paraules d’exagerades, però d’altres també han comprat el seu discurs. Per altra banda, culers han defensat García, acusant Riveras de dramatisme innecessari.

Què diu Joan García?

L’esportista ha optat per la prudència. Després d’activar la seva clàusula, va desactivar els comentaris a xarxes per evitar l’onada de crítiques. En el seu comiat, va parlar fins i tot de decisions “no fàcils d’entendre”, va agrair al club i a l’afició sense esmentar explícitament el seu destí.

| RCDE

El club blanc-i-blau, de fet, va reaccionar amb fredor institucional: un comunicat sec va anunciar el pagament de la clàusula, sense agraïments ni evocacions emotives. Per la seva banda, el Barça va fer una presentació discreta.

Una de les vendes més importants de l’RCD Espanyol

El traspàs de 25 milions + IPC converteix García en una de les vendes més importants de la història de l’Espanyol i el segon porter més car fitxat pel Barça. A més, el mateix jugador va ser clau en la permanència de l’Espanyol la temporada passada, acumulant 146 aturades, el màxim de la lliga. Per tant, el club li hauria de donar les gràcies