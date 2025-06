Gonzalo Bernardos y su surrealista exigencia contra el Barça: 'Su importe...'

El economista español y españolista Gonzalo Bernardos es conocido por sus intervenciones en medios de comunicación como La Sexta y por sus comentarios futbolísticos a favor del RCD Espanyol. Hoy, una vez más, ha dejado a un lado sus tesis economistas, no ha dado lecciones académicas y ha opinado sobre el inminente traspaso del portero perico, Joan Garcia, al FC Barcelona.

Tras unas semanas de muchas dudas y de especulaciones sobre el portero de Sallent, finalmente ha elegido el Barça. Cambia Cornellà por el otro lado de la Diagonal, que dirían algunos aficionados blanquiazules. No irá a la Liga inglesa como algunos habían deseados. Cambia el tercer club de Catalunya por el primero, con el objetivo de ganar títulos y de no temer por descender a Segunda División.

Según Bernardos, todos los jugadores del equipo deberían tener dos cláusulas. La que deberían abonar todos los equipos menos el Barça y la destinada al Barça. Y lo dice un economista que en teoría entiende de mercado y de oferta y demanda. Olvida que cláusulas como estas son inviables, pues pocos jugadores se prestarían a aceptarlas.

| Canva

Y que decir de cobrar lo mismo. Si en un contrato hay cláuslas adicionales, estas cláusulas también debejen reflejarse en la nómina. ¿Pagaría esta 'penalización' el RCD Espanyol?

Reacciones en redes sociales

Los comentarios no se han hecho esperar y han ido en la línea que acabamos de apuntar. Consideran los usuarios de la antigua Twitter que son medidas imposibles de implementar y comparan otras situaciones en las que el Barça no se ha hecho la víctima como ahora sí están haciendo los pericos.

"A ver iluminado, las clausulas de recisión en el fútbol son proporcionales a la ficha del jugador, si cobras poco tú cláusula es modesta. No echéis la culpa al Barça, que el Espanyol pague mejor a sus jugadores", se ha podido leer.

| Gonzalo Bernardos

"Si no recordo malament l' Espanyol va fitxar a Braithwaite, com agent lliure (gratis) el mateix dia que el Barça el va donar de baixa. El Barça ja sabia on volia anar, però per aixó i perquè li convenia no va canviar d' idea. Ah! I no oblideu que a 2ª va ser màxim golejador", también se ha leído.

Gonzalo Bernardos

Bernardos es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona (1989) y obtuvo su doctorado en la misma institución en 1994, con la calificación de “cum laude” y premio extraordinario de doctorado . Es profesor titular del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona y ha impartido clases en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) y ESADE.

Ha dirigido diversos másteres en la Universidad de Barcelona, entre ellos los de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria, Creación y Gestión de Franquicias y Desarrollo Personal y Liderazgo. Además, fue vicerrector de Economía de la UB entre 2010 y 2012.