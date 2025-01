La filla de la centenària Teresa Cunillé que també és actriu i ha sortit a TV3

Fa poques setmanes explicàvem que l'actriu Teresa Cunillé havia complert 100 anys. Amb una llarga trajectòria teatral, encara que ara ja jubilada, es prodigà menys en televisió. Als anys 90 va ser força mediàtica per la seva aparició en una de les sèries de més èxit de TV3, Nissaga de Poder. El seu paper va ser el de Gloria, l'àvia de la família Vilalta.

Esposa de Sebastià (Alfred Luchetti), mare de Gerard (Pep Anton Muñoz) i àvia de Laura (Montse Mostaza). Una dona que guardava un profund rancor al seu marit perquè anys enrere havia arruïnat la família per anar-se'n amb la seva amant. Una amant que – ella no ho sabia – era Montserrat Capdevila (Mercè Sampietro), qui acabaria sent la dona de Gerard.

El drama estava servit. Montserrat era dolenta i jugà com volgué amb el seu fill. Gerard acabà suïcidant-se. Però Montserrat pagà per totes les seves maldats – i delictes – i en una desafortunada caiguda acabà paralitzada de coll cap avall.

Anys més tard, a ‘Nissaga l’Herència’, morí en el capítol 1 – de fet ni arribà a aparèixer en pantalla – el que també provocà la mort de Montserrat Capdevila ja que durant dies ningú acudí a la casa. Teresa Cunillé centrà la seva carrera, quan encara estava en actiu, en el teatre. És una de les actrius més prolífiques en aquest camp que sempre l'ha enamorat.

La seva filla també és actriu

El que potser no sabies és que la seva filla en la vida real, Sílvia Vilarrasa, també aparegué en la sèrie ambientada al Penedès. Sílvia féu el paper de Bàrbara, una jove amb molta ambició i pocs escrúpols que fou utilitzada per Eulàlia Montsolís (Emma Vilarasau) per obtenir informació del malvat Amadeu Cabanilles (David Bages). Malgrat intervenir en la mateixa sèrie, mare i filla no compartiren escenes ja que actuaren en temporades diferents.

Sílvia Vilarrasa també participà en altres sèries de TV3 com 'El cor de la ciutat', 'Poble Nou' o 'Pedralbes Centre'.

Posteriorment la seva carrera professional prengué altres camins i encara que no deixà al 100 % la interpretació, es centrà en la música i en el doblatge. Com a curiositat, és la veu dels anuncis de Rodalies.

El pare de Sílvia és el conegut actor Domènec Vilarrasa, que morí el 2016 amb 93 anys. Sens dubte, una família longeva. I la saga continua. Carla Mercader, filla de Sílvia, és cantant i actriu de doblatge.