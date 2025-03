Gir de 180º amb Cristina Pedroche: El veritable motiu pel qual ha marxat de casa

En els últims dies, la vida personal de Cristina Pedroche ha tornat a ser el centre d'atenció mediàtica. La presentadora, coneguda per la seva espontaneïtat i proximitat, ha sorprès en mudar-se temporalment a la casa dels seus pares a Vallecas, acompanyada de la seva filla Laia. Aquest canvi inesperat ha desfermat una onada d'especulacions sobre una possible crisi en el seu matrimoni amb el xef Dabiz Muñoz.​

Què ha passat?

La notícia va saltar quan Cristina va compartir a les seves xarxes socials una imatge de la seva antiga habitació, comentant: "No me'n recordava de la llum tan xula que entra per la finestra de la meva habitació de sempre". Aquest gest, aparentment innocent, va avivar els rumors sobre una possible separació de la parella. A més, l'absència d'interaccions públiques entre ambdós en dates assenyalades, com Sant Valentí o el Dia del Pare, va reforçar les sospites d'una crisi matrimonial.​

| Canva

No obstant això, fonts properes al matrimoni han desmentit aquestes especulacions. Segons ha revelat la revista ¡HOLA!, el trasllat de la Cristina s'explica pel fet que la parella es troba en plena transició entre la seva antiga i la seva nova residència. En no estar encara disponible el seu futur habitatge, la presentadora ha optat per passar una temporada a casa dels seus pares. Aquestes mateixes fonts asseguren que "estan fenomenal i no existeix crisi ni separació".​

Declaracions a les xarxes socials

Malgrat els aclariments de l'entorn proper, la resposta de Dabiz Muñoz davant els mitjans ha generat més confusió. En ser abordat per periodistes a l'aeroport de Madrid, el xef va respondre amb ironia: "Sí, ens hem separat". Aquesta declaració, lluny de dissipar els dubtes, ha alimentat encara més els rumors sobre l'estat de la seva relació.​

Per la seva banda, Cristina ha mantingut una actitud discreta, evitant pronunciar-se directament sobre les especulacions. En una recent aparició al programa Zapeando, va comentar sobre el seu retorn al barri: "És guai perquè he tornat al barri i quan baixo a passejar amb la meva filla, sento que mai he sortit. Tu pots anar-te'n del barri, però el barri no surt de tu". Aquestes paraules reflecteixen la seva connexió amb les seves arrels, però no aclareixen el motiu de la seva mudança.​

| El Hormiguero

La parella, que sempre ha compartit moments de la seva vida a les xarxes socials, ha optat per mantenir un perfil baix en aquesta ocasió. Aquesta discreció ha donat peu a diverses interpretacions per part dels seus seguidors i els mitjans de comunicació.​