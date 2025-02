Anunci urgent de Cristina Pedroche sobre el nadó que naixerà

La col·laboradora de televisió i presentadora Cristina Pedroche acaba de compartir una emotiva notícia a les xarxes socials. Després de la seva comentada 'broma', que després va resultar no ser-ho, del passat 28 de desembre, Dia dels Innocents, en què confirmava el seu embaràs, semblava que res més podia esvalotar els seus seguidors. No obstant això, ho ha tornat a fer, aquesta vegada amb una carta dedicada a aquest nou membre de la família que està en camí.

En el text que ha publicat, Pedroche dona detalls íntims de la seva segona gestació. Insisteix en com de feliç es troba i en com aquest nadó ha estat buscat, planificat i anhelat per tots els que l'envolten. No és la primera vegada que la presentadora parla de la seva faceta més personal: quan va néixer la seva primogènita Laia, va compartir reflexions sobre la transformació radical que va experimentar el seu dia a dia.

| Instagram

El realment inesperat arriba a meitat de la carta, quan la presentadora confirma, per fi, el sexe del futur nadó. Després de molt misteri, Pedroche revela que espera un nen, de tal manera que complirà el somni de “tenir la parelleta”. Amb el seu emotiu testimoni, queda clar que la vida de la parella, formada per Cristina i el cuiner David Muñoz, s'encamina cap a una segona aventura maternal i paternal.

Pedroche es confessa amb els seus seguidors

Així i tot, la presentadora admet portar l'embaràs amb les fatigues i el cansament típics de la gestació. Malgrat això, sosté que adora la sensació de “crear vida” i se sent amb energia per a tot. Sens dubte, resulta commovedor veure com parla del moment imminent de tenir el seu fill als braços, “mirar-li la carona i besar-lo amb bogeria”.

Sobre els seus plans de part, la col·laboradora reconeix que desitja viure un procés similar al de la seva primera filla, totalment natural i sense massa intervencions mèdiques. No obstant això, recalca que està oberta al que el propi nadó indiqui, sabent que cada part pot ser diferent de l'anterior. Amb la seva parella, David Muñoz, es prepara per afrontar qualsevol sorpresa.

La família de Pedroche sembla bolcar-se també en aquesta nova etapa. La petita Laia, que complirà dos anys al juliol, ja mostra el seu entusiasme i vol que el nou nadó surti com més aviat millor. Segons les paraules de la presentadora, veure la seva filla regalar petons a la panxeta li provoca una explosió de tendresa i alegria.

Cristina Pedroche no ha donat més pistes sobre els preparatius que està fent, ni sobre el nom que barregen per al petit. El que sí que deixa clar és que ella i David Muñoz viuen un dels moments més dolços de la seva història d'amor, compaginant agendes laborals amb el desig d'una llar cada vegada més plena d'afecte.

Amb aquest anunci, la presentadora tanca la incògnita que va mantenir setmanes enrere. Ja no és només la intriga del seu embaràs, sinó la certesa que una nova criatura arribarà per arrodonir la felicitat familiar. Mentrestant, els seus fans seguiran atents a les seves publicacions, esperant més detalls i, sens dubte, ansiosos per conèixer el futur hereu del “clan Muñoz-Pedroche”.