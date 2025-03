Decisió dràstica de Letícia Ortiz contra tres escortes de Leonor de Borbó

per Mireia Puig

La princesa Leonor, hereva al tron espanyol, ha estat al centre de l'atenció mediàtica durant la seva travessia a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Tanmateix, recents esdeveniments han portat la reina Letícia a prendre mesures dràstiques respecte a la seguretat de la seva primogènita.

Els fets que ho han precipitat tot

Durant les escales al Brasil, l'Uruguai i Xile, la princesa Leonor ha estat fotografiada en situacions que han compromès la seva privacitat.

Al Brasil, imatges de la princesa gaudint d'una festa amb companys de travessia van circular a les xarxes socials, generant especulacions sobre la seva vida personal. Posteriorment, a l'Uruguai, va ser captada en biquini mentre prenia el sol en una platja, sense que els seus escortes es percebéssin de la presència de paparazzis.

| Instagram, Casa Real

L'incident més 'greu' va ocórrer a Xile, on es van difondre fotografies obtingudes de manera fraudulenta a través de càmeres de seguretat d'un centre comercial a Punta Arenas. Aquest últim succés ha estat considerat una clara infracció de la normativa xilena de protecció de dades.

La reacció de Letícia Ortiz, exagerada com sempre

Davant d'aquests successos, la Casa Reial, en coordinació amb l'Ambaixada d'Espanya a Xile, ha presentat una denúncia formal davant les autoritats xilenes a través dels Carabiners de Xile. La reina Letícia, profundament preocupada per la privacitat i seguretat de la seva filla, ha decidit prescindir de tres dels cinc escortes assignats a Leonor. Fonts properes a la monarca indiquen que considera que aquests agents no han complert adequadament amb la seva tasca i busca reemplaçar-los per evitar futurs incidents.

La decisió de la reina ha generat diverses reaccions. Mentre alguns donen suport a la mesura com una forma de protegir la intimitat de la princesa, altres qüestionen l'eficàcia de l'equip de seguretat i l'exposició mediàtica a la qual està sotmesa l'hereva.

| ACN

La Casa Reial ha mantingut una postura ferma, emfatitzant la importància de salvaguardar la privacitat dels seus membres i prenent accions legals quan es considera necessari.

No obstant això, també s'han produït diverses crítiques per la reacció histèrica de Letícia. Sempre ha estat molt controladora amb l'educació de les seves filles, en algunes ocasions amb extrems que fregaven l'absurd. Va obligar a canviar el menú escolar a l'Escola los Rosales i també impedia a la seva sogra, Sofia de Grècia, donar caramels a les nenes.