Va sortir amb Memphis Depay i ara és la nova xicota de Marc Bartra

​El cor del futbolista Marc Bartra torna a bategar amb força. Després de la seva separació de la influencer Jessica Goicoechea a l'estiu de 2024, el defensa del Real Betis ha mantingut un perfil discret pel que fa a la seva vida amorosa. No obstant això, recents indicis suggereixen que podria haver trobat una nova il·lusió en una reconeguda model canària.​

Proves importants que demostren la relació

Les xarxes socials han estat testimonis de les pistes que apunten a un possible romanç entre Marc Bartra i Coral Gutiérrez, una model canària que recentment es va coronar com a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025. Tots dos han intercanviat 'likes' i comentaris en les seves publicacions d'Instagram, cosa que ha cridat l'atenció dels seus seguidors. ​

A més, tant Bartra com Gutiérrez han compartit imatges des de llocs similars, com un restaurant de sushi a Sevilla, on van coincidir en dates properes. Aquestes coincidències han alimentat les especulacions sobre una possible relació entre el futbolista i la model. ​

Per si no fos prou, Coral Gutiérrez ha compartit fotografies en què es pot apreciar la piscina i la gespa de fons, elements que coincideixen amb l'habitatge de Marc Bartra a Sevilla. Aquest detall ha estat considerat per molts com una prova definitiva de la seva relació.

Reaccions a les xarxes socials

Fins al moment, ni Marc Bartra ni Coral Gutiérrez han confirmat oficialment la seva relació. No obstant això, les pistes a les xarxes socials han estat suficients perquè mitjans i seguidors especulin sobre aquest nou romanç. La discreció de tots dos és notable, mantenint la seva vida privada al marge dels focus mediàtics.​

D'altra banda, Jessica Goicoechea, ex parella de Bartra, ha estat vista a Bali al costat del jugador de rugbi Manu Moreno, cosa que suggereix que tots dos han seguit endavant amb les seves vides sentimentals. ​

Mentrestant, els seguidors de Marc Bartra i Coral Gutiérrez esperen amb interès qualsevol confirmació oficial sobre la seva relació. Serà aquest l'inici d'una nova història d'amor en el món de l'esport i la moda? Només el temps ho dirà.