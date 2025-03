Giro de 180º con Cristina Pedroche: El verdadero motivo por el que se ha ido de casa

En los últimos días, la vida personal de Cristina Pedroche ha vuelto a ser el centro de atención mediática. La presentadora, conocida por su espontaneidad y cercanía, ha sorprendido al mudarse temporalmente a la casa de sus padres en Vallecas, acompañada de su hija Laia. Este inesperado cambio ha desatado una oleada de especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con el chef Dabiz Muñoz.​

¿Qué ha pasado?

La noticia saltó cuando Cristina compartió en sus redes sociales una imagen de su antigua habitación, comentando: "No me acordaba de la luz tan chula que entra por la ventana de mi habitación de siempre". Este gesto, aparentemente inocente, avivó los rumores sobre una posible separación de la pareja. Además, la ausencia de interacciones públicas entre ambos en fechas señaladas, como San Valentín o el Día del Padre, reforzó las sospechas de una crisis matrimonial.​

| Canva

Sin embargo, fuentes cercanas al matrimonio han desmentido estas especulaciones. Según ha revelado la revista ¡HOLA!, la mudanza de Cristina se debe a que la pareja se encuentra en plena transición entre su antigua y su nueva residencia. Al no estar aún disponible su futuro hogar, la presentadora ha optado por pasar una temporada en casa de sus padres. Estas mismas fuentes aseguran que "están fenomenal y no existe crisis ni separación".​

Declaraciones en redes sociales

A pesar de las aclaraciones del entorno cercano, la respuesta de Dabiz Muñoz ante los medios ha generado más confusión. Al ser abordado por periodistas en el aeropuerto de Madrid, el chef respondió con ironía: "Sí, nos hemos separado". Esta declaración, lejos de disipar las dudas, ha alimentado aún más los rumores sobre el estado de su relación.​

Por su parte, Cristina ha mantenido una actitud discreta, evitando pronunciarse directamente sobre las especulaciones. En una reciente aparición en el programa Zapeando, comentó sobre su regreso al barrio: "Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a pasear con mi hija, siento que nunca he salido. Tú puedes irte del barrio, pero el barrio no sale de ti". Estas palabras reflejan su conexión con sus raíces, pero no aclaran el motivo de su mudanza.​

| El Hormiguero

La pareja, que siempre ha compartido momentos de su vida en redes sociales, ha optado por mantener un perfil bajo en esta ocasión. Esta discreción ha dado pie a diversas interpretaciones por parte de sus seguidores y los medios de comunicación.​