Gir de 180º d'Ángel Llácer a 'Tu cara me suena'

El món de la televisió ha trobat molt a faltar a Àngel Llàcer en els últims mesos. La seva espontaneïtat i energia eren un segell distintiu en els programes on participava. No obstant això, poc se'n va saber durant un temps, més enllà que travessava un delicat problema de salut.

La seva absència es va fer especialment patent en l'última edició de ‘Tu cara me suena’. El català portava anys sent el jutge més carismàtic d'aquest concurs d'imitacions, aportant dinamisme i rigor. D'un dia per l'altre, l'espectador es va trobar amb que exconcursants com José Corbacho, Silvia Abril i Santiago Segura prenien el seu lloc en el jurat.

| 3Cat

La realitat del seu cas va ser més complexa del que inicialment va transcendir. Llàcer va contreure la bactèria Shigella en un viatge a Vietnam, suposant un cop duríssim a la seva salut. El que al començament va semblar una intoxicació alimentària es va convertir en quelcom molt més greu, afectant de forma perillosa el seu organisme.

Ell mateix ha explicat que la bactèria “seguia campant” dins del seu cos, provocant estralls en el seu intestí. Per precaució, els metges van prendre decisions dràstiques per salvar-li la vida. “Si et menja un òrgan vital, adeu”, van ser les paraules que va escoltar a l'hospital, un missatge que el va deixar sumit en la por constant.

El seu retorn, cada cop més proper

El dany de la Shigella va arribar a tal punt que va perdre un 30% del múscul del bessó. El més anguniós era la possibilitat que li haguessin d'amputar una cama. Va ser un període prolongat, amb intervencions quirúrgiques consecutives i vigilància extrema a la UCI. Malgrat tot, el conductor i jurat televisiu es va aferrar a l'esperança i, després de setmanes de lluita, va aconseguir escapar de la pitjor part del pronòstic.

La seva recuperació, no obstant això, va suposar allunyar-se dels focus i dels platós durant una llarga temporada. Poc es va filtrar a la premsa sobre la seva evolució diària, però no es dubtava que la seva situació era summament delicada. Mentre ell lluitava a l'hospital, a Antena 3 buscaven solucions per al buit deixat a ‘Tu cara me suena’.

Ara, segons mitjans com ‘20Minutos’ i ‘Confidencial Digital’, es confirma una excel·lent notícia per als seguidors del programa: Àngel Llàcer torna. Si res no es torça a l'últim minut, reprendrà la seva funció en el jurat en la pròxima temporada, les gravacions de la qual començaran al març. D'aquesta manera, torna l'esperit que tant es trobava a faltar.

El canvi que ha viscut durant aquests mesos no només afecta l'àmbit laboral. La dura experiència li ha fet replantejar-se diverses qüestions personals. Des del seu entorn asseguren que està més conscient de la fragilitat humana i amb un renovat agraïment cap als metges. També es mostra més agraït cap a la vida, aprenent a relativitzar cada dia que passa.