Giro de 180º de Ángel Llácer en 'Tu cara me suena'

El mundo de la televisión ha echado mucho de menos a Ángel Llácer en los últimos meses. Su espontaneidad y energía eran un sello distintivo en los programas donde participaba. Sin embargo, poco se supo de él durante un tiempo, más allá de que atravesaba un delicado problema de salud.

Su ausencia se hizo especialmente patente en la última edición de ‘Tu cara me suena’. El catalán llevaba años siendo el juez más carismático de este concurso de imitaciones, aportando dinamismo y rigor. De un día para otro, el espectador se encontró con que exconcursantes como José Corbacho, Silvia Abril y Santiago Segura tomaban su lugar en el jurado.

La realidad de su caso fue más compleja de lo que inicialmente trascendió. Llácer contrajo la bacteria Shigella en un viaje a Vietnam, suponiendo un golpe durísimo a su salud. Lo que al comienzo pareció una intoxicación alimentaria se convirtió en algo mucho más grave, afectando de forma peligrosa a su organismo.

Él mismo ha contado que la bacteria “seguía campando” dentro de su cuerpo, provocando estragos en su intestino. Por precaución, los médicos tomaron decisiones drásticas para salvarle la vida. “Si te come un órgano vital, adiós”, fueron las palabras que escuchó en el hospital, un mensaje que lo dejó sumido en el temor constante.

Su vuelta, cada vez más cercana

El daño de la Shigella llegó a tal punto que perdió un 30% del músculo del gemelo. Lo más angustiante era la posibilidad de que tuvieran que amputarle una pierna. Fue un periodo prolongado, con intervenciones quirúrgicas consecutivas y vigilancia extrema en UCI. Pese a todo, el conductor y jurado televisivo se aferró a la esperanza y, tras semanas de lucha, logró escapar de la peor parte del pronóstico.

Su recuperación, no obstante, supuso alejarse de los focos y de los platós durante una larga temporada. Poco se filtró a la prensa sobre su evolución diaria, pero no se dudaba de que su situación era sumamente delicada. Mientras él luchaba en el hospital, en Antena 3 buscaban soluciones para el hueco dejado en ‘Tu cara me suena’.

Ahora, según medios como ‘20Minutos’ y ‘Confidencial Digital’, se confirma una excelente noticia para los seguidores del programa: Ángel Llácer regresa. Si nada se tuerce en el último minuto, retomará su función en el jurado en la próxima temporada, cuyas grabaciones empezarán en marzo. De este modo, vuelve el espíritu que tanto se echaba de menos.

El cambio que ha vivido durante estos meses no solo afecta al ámbito laboral. La dura experiencia le ha hecho replantearse varias cuestiones personales. Desde su entorno aseguran que está más consciente de la fragilidad humana y con un renovado agradecimiento hacia los médicos. También se muestra más agradecido hacia la vida, aprendiendo a relativizar cada día que pasa.