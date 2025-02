Nou problema entre Cristina de Borbó i Felip VI

La família reial espanyola ha tornat a retrobar-se en públic en les últimes setmanes. En concret, el passat dissabte, Felip VI, la reina Sofia i les infantes Elena i Cristina van assistir al funeral de Fernando de Borbó i Medina, un cosí llunyà del monarca, que va morir amb 58 anys. Malgrat la solemnitat del moment, la trobada no ha passat desapercebuda, ja que va deixar entreveure certa tensió entre el rei i la seva germana Cristina.

Un retrobament que semblava prometedor

Fins fa uns mesos, el distanciament de la infanta Cristina respecte a Felip VI era evident: l'escàndol del cas Nóos i el seu posterior divorci d'Iñaki Urdangarin l'havien relegat a un discret segon pla. No obstant això, la seva progressiva reaparició pública —fins i tot participant en algun acte juntament amb els seus germans— va donar peu a pensar que els vincles s'anaven normalitzant.

| La Razón, Don Balón, XCatalunya

Al mes d'agost, concretament, van sorprendre les fotos del monarca i la infanta Cristina conversant en un cotxe amb total naturalitat. Allò va encendre certa esperança en que acostessin posicions i que la germana del rei pogués reintegrar-se, almenys de manera informal, en els esdeveniments familiars.

El gest que evidencia la bretxa

No obstant això, durant l'última trobada a la real parròquia de Santa María Magdalena de Sevilla, on es va oficiar la missa de difunts per Fernando de Borbó, es va poder veure un moment molt revelador. Felip VI, després de sortir del temple i acomiadar-se amb dos petons de la seva cosina Simoneta Gómez-Acebo i de la seva germana Elena, va passar de llarg quan es va trobar amb Cristina. Cap dels dos va fer un pas per saludar-se, una cosa totalment oposada al to cordial de fa uns mesos.

L'episodi es va fer més notori perquè la reina Sofia esperava el seu fill per marxar amb ell, i se la va veure cansada per haver tingut un acte oficial a La Granja de San Ildefonso al matí. L'escena completa va acabar de manera freda: Felip VI va agafar la seva mare per marxar, mentre Cristina es va quedar sense acomiadar-se.

Possibles motius del distanciament segons la premsa

L'hermetisme de la Casa Reial complica conèixer el motiu real d'aquest refredament. Segons es comenta, podrien existir dues causes principals:

| Casa Real, XCatalunya

La situació econòmica d'Iñaki Urdangarin. Després del seu divorci de Cristina, Urdangarin estaria exigint més diners del pactat inicialment. S'especula amb una mensualitat més alta —alguns parlen de duplicar-la— i una amenaça de fer públics secrets incòmodes de la Corona si no es compleixen les seves demandes. Per a Felip VI, la pressió exercida per Urdangarin suposaria un problema, i potser culpa la seva germana per la postura del seu exmarit.

El comportament dels fills de Cristina. Els últims moviments de Miguel i Irene Urdangarin haurien causat friccions a la Zarzuela. Pel que sembla, després de prendre's un any sabàtic es van instal·lar al palau, malgrat que els reis no mostraren bona disposició a aquesta idea. A més, algunes fonts apunten que la seva actitud no va ser la més adequada, generant friccions amb la família.

Aquestes circumstàncies, unides a una implicació més gran d'Elena en l'agenda reial, haurien deixat a Cristina fora de qualsevol acte institucional. Segons s'entén, la infanta roman totalment “desconnectada” de la Corona, més a prop de Ginebra i dels seus propis assumptes que dels esdeveniments oficials a Espanya.

Una ferida que no acaba de tancar-se

El que va ocórrer a Sevilla ha donat el senyal definitiu que la relació entre Felip VI i Cristina penja d'un fil. Mentre Elena continua gaudint de certa visibilitat i suport de la Corona, Cristina continua exclosa, més encara en reobrir-se tensions per assumptes econòmics i familiars que no s'han resolt.

El gest d'ignorar-se a la sortida de l'església sembla un símptoma clar que els recents acostaments no han solidificat la reconciliació. Més aviat, tot apunta a un retrocés, amb Felip VI prenent distàncies i tancant encara més la porta a una participació de Cristina en els actes.