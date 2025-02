Gran notícia per a Jordi Cruz i Rebecca Lima

per Iker Silvosa

Jordi Cruz porta més d'una dècada brillant en l'escena culinària. Molts es van familiaritzar amb la seva imatge a través de la televisió, quan el 2013 es va sumar a l'equip de jutges de 'MasterChef'. No obstant això, la seva trajectòria als fogons ja comptava amb un reconeixement sòlid i l'aval de l'estrella Michelin abans del seu salt mediàtic.

En l'àmbit professional, s'ha mantingut inquiet i innovador, sent propietari i xef principal en diversos restaurants de prestigi. Gràcies al seu caràcter exigent i ferm, el cuiner català ha captivat l'audiència. Ha sabut combinar la seva passió per l'alta gastronomia amb la didàctica, formant part d'un format que difon l'amor per la cuina.

Fora de càmeres, Jordi Cruz va experimentar importants canvis en la seva vida personal des que va iniciar una relació amb l'arquitecta brasilera Rebecca Lima. La parella va oficialitzar el seu amor el 24 d'agost de 2024, quan es van casar. Pocs mesos abans, a l'estiu de 2023, es van convertir en pares per primera vegada.

Pares per segona vegada

Fins ara, tots dos havien mantingut un perfil discret pel que fa a la seva faceta familiar. Excepte publicacions ocasionals o mencions en entrevistes, evitaven centrar-se en la vida privada. No obstant això, els plans de la parella han tornat a captar interès públic i mediàtic en les últimes hores.

Segons informa la revista '¡HOLA!', la brasilera està embarassada de nou. Rebecca es trobaria en el seu quart mes de gestació i, si tot marxa segons el previst, el naixement podria tenir lloc al juliol. Amb aquesta notícia, es confirma que Jordi i la seva dona volen seguir ampliant la família en un lapse curt, havent rebut el seu primer fill fa poc més d'un any.

Cap dels dos protagonistes ha fet declaracions fins al moment. La revista indica que el motiu podria ser la cautela, ja que prefereixen esperar que els seus familiars i amics siguin els primers a conèixer la notícia. El seu cercle íntim ha recolzat la decisió, respectant el desig de la parella de gestionar la seva intimitat de forma pausada.

Per a Jordi Cruz, ser pare ha canviat la seva perspectiva. En el seu moment, va reconèixer que l'arribada del seu fill va ser un abans i un després en la seva vida: "Noah és el més bonic de la meva vida (...). Creia que el millor estava per arribar i es va complir quan el vaig veure". Ara, aquest sentiment es multiplicarà amb la imminent arribada d'un nou membre a la seva família.

De cara al futur, molts es pregunten com equilibrarà el xef els seus compromisos professionals amb la paternitat. La seva agenda com a figura televisiva sol ser agitada, però el cuiner afirma que tenir els éssers estimats a prop li dona l'energia necessària. Amb un segon nadó en camí, Jordi Cruz i Rebecca Lima es preparen per a una etapa plena de reptes, il·lusions i molts somriures.