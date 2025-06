Es filtra el que diu Carles III sobre el príncep Harry en privat

per Duna Costa

La recent filtració de comentaris de Carles III sobre el seu fill, el príncep Harry, ha reactivat la polèmica als passadissos del Palau de Buckingham i ha tensat encara més un vincle ja fràgil. En un entorn on cada matís adquireix una càrrega simbòlica, aquestes declaracions privades llancen llum sobre una relació fracturada i sense indicis d'acostament

Un comentari que no deixa lloc a dubtes

Fonts seculars properes a la Casa Reial asseguren que el rei Carles no reserva elogis cap al seu fill menor, a qui hauria qualificat en privat com a “un traïdor i un desagraït”, criticant-lo per la seva marxa als Estats Units “sense mesurar l'impacte a la família”

Aquestes paraules arriben després d'un Dia del Pare en què el monarca va ometre qualsevol foto amb els seus fills, un gest interpretat per professionals en protocol com un fort menyspreu. La tensió s'accentua quan aquests retrets es produeixen en un moment crític per a la monarquia, amb Carles afrontant un tractament contra el càncer i la pressió mediàtica sobre la institució

Antecedents de la ruptura

Des del “Megxit” el 2020, la distància entre els membres reials i els Ducs de Sussex s'ha mantingut en un nivell insalvable. Harry ha acusat públicament el seu pare de callar i allunyar-se, especialment després de perdre un plet legal sobre la seva seguretat al Regne Unit

A més, la biografia recent de Carles III, recollida en mitjans com El Nacional, suggereix que el monarca assumeix certa responsabilitat per haver criat Harry de manera massa permissiva, cosa que hauria influït en aquest distanciament

Silenci i contenció

Per la seva banda, Buckingham ha mantingut una política de discreció. Després de l'entrevista de Harry a la BBC, el Palau va emetre un breu comunicat centrat en la sentència judicial i en l'actuació dels tribunals, sense abordar directament les paraules filtrades del rei. Tot i això, fonts internes descriuen Carles com «molest i frustrat» per l'exposició pública constant de les seves diferències amb Harry

Context humà i conseqüències mediàtiques

La vida familiar dels Windsor sempre ha estat un equilibri delicat entre el deure històric i les emocions personals. La mort de la princesa Diana, mare de Harry, és una ferida que mai no ha cicatritzat del tot

L'intent de Carles d'oferir una criança més lliure als seus fills, amb la intenció de protegir-los de l'escrutini públic, també podria haver tingut un efecte contraproduent, segons apunten alguns cronistes reials. A això s'afegeixen els retrets sobre com es va gestionar la seguretat de Harry després de la seva mudança als Estats Units, que va suposar una ruptura definitiva en la confiança amb el palau

Aquest episodi deixa al descobert la tensió generacional i els dubtes sobre la direcció futura de la Corona. Carles III, centrat a prioritzar l'estabilitat institucional, i Harry, posant per davant el seu costat reconciliador, representen dues visions irreconciliables de com s'ha de presentar la monarquia al segle XXI