Giro de 180º del Príncipe Harry con Carlos III: Camilla lo podría dinamitar todo

Durante cinco años, el Príncipe Harry ha mantenido una relación tensa con su familia tras mudarse en 2020 a Estados Unidos con Meghan Markle y los pequeños Archie y Lilibet. Desde entonces, con declaraciones públicas y su polémico libro Spare, la ruptura fue evidente. Pero recientes movimientos apuntan a un giro inesperado.

Según The Daily Mail, Harry podría estar enviando una “rama de olivo” a su padre, el rey Carlos III, y a su hermano Guillermo al invitarles oficialmente a los Juegos Invictus 2027 en Birmingham, del 12 al 17 de julio.

Invitación con intenciones: detrás de correos y agendar tiempos

El plan, según fuentes reales, es enviar un correo electrónico a finales de junio para que la Oficina Real reserve fecha, y luego remitir una invitación formal más adelante. El objetivo es aprovechar la relevancia de Harry como fundador y promotor de los Juegos Invictus, evento que honra a veteranos militares, un terreno sensible y significativo para la familia real. En palabras de un comentarista: “si no acuden, podrían quedar en evidencia como ‘pequeños’ al no apoyar a los militares”.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

El gran obstáculo: cumpleaños de Camilla y egos reales

El principal escollo no es sentimental, sino logístico y simbólico. El acto de clausura de los juegos coincide con el 80.º cumpleaños de la reina Camilla, el 17 de julio de 2027. Según informaciones, esta coincidencia generará un quebradero de cabeza para la Casa Real, pues mantener a Camilla como centro de la celebración versus acudir a la cita militar puede complicar las agendas reales.

Las reacciones dentro y fuera del Palacio

Expertos como Ingrid Seward señalan que el rey podría asistir para mostrar apoyo a las Fuerzas Armadas y reconocer los logros de su hijo, aunque sostiene aún reservas por la exposición de conversaciones privadas. Katie Nicholl, otra voz informada, afirma que Carlos anhela recuperar la relación con Harry y sus nietos, resaltando su "capacidad para el perdón".

No obstante, también hay quien recuerda episodios previos como la ausencia de los royals en el 10.º aniversario de Invictus en Londres, cuando se notó un veto implícito.

| Instagram

¿Qué pasa con Meghan y los niños?

Otro factor relevante es la seguridad. Harry perdió su lucha legal por protección policial en Reino Unido y Meghan ha expresado preocupaciones sobre críticas y amenazas. Por tanto, su presencia no está garantizada. Eso sí, el corazón de esta iniciativa es profundamente estratégico: una reconciliación pública en un evento con simbolismo militar, en terreno británico.

Muchos interrogantes

Este gesto de Harry marca un posible punto de inflexión en su historia con la familia real: un desafío entre el deber público y las tensiones privadas. Podría ser la oportunidad de un reencuentro o, si no asisten, un nuevo nudo conflictivo. Mientras tanto, las fechas clave –12-17 de julio de 2027– se perfilan como decisivas en este episodio familiar con matices diplomáticos, íntimos y mediáticos.

¿Aceptarán Carlos III y Guillermo esta invitación sin precedentes? El mundo del corazón y la realeza estará muy atento, y no tardaremos en analizar cada paso del calendario real.