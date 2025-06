Giro de 180 grados en la vida de Shakira: El embarazo que lo puede cambiar todo

En medio de una gira mundial que bate récords y tras años de turbulencias personales, Shakira vuelve a ser protagonista de titulares, pero esta vez por una razón profundamente íntima: su deseo de convertirse en madre por tercera vez. La artista colombiana, que ha mantenido su vida privada con gran discreción desde su separación de Gerard Piqué, parece estar lista para dar un nuevo paso en su vida familiar.

¿Qué ha pasado?

Según informaciones recientes, Shakira habría decidido ampliar su familia mediante gestación subrogada, con la esperanza de tener una hija que nacería en Miami, su actual lugar de residencia. A sus 48 años, y tras experiencias pasadas complicadas en el ámbito de la maternidad, la cantante habría optado por esta vía para cumplir su anhelo de tener una niña. Fuentes cercanas a su entorno indican que este proceso ya estaría en marcha, aunque la artista no ha hecho declaraciones públicas al respecto.

Este posible embarazo coincide con un momento de gran actividad profesional para Shakira. Su gira "Las Mujeres Ya No Lloran" ha sido un éxito rotundo, con entradas agotadas en múltiples ciudades y una recaudación millonaria. Además, sus hijos Milan y Sasha han debutado en el mundo de la música con la canción "The One", demostrando que el talento artístico corre en la familia.

| YouTube, Instagram, XCatalunya

Reacciones de todo tipo

Hasta el momento, Shakira no ha confirmado ni desmentido los rumores sobre su posible maternidad. Sin embargo, su entorno más cercano ha dejado entrever que la cantante está ilusionada con la idea de tener una hija. En redes sociales, sus seguidores han expresado su apoyo y entusiasmo ante la posibilidad de que la artista amplíe su familia.

Por otro lado, la reacción de Gerard Piqué no ha sido pública, aunque algunos medios han especulado sobre su posible sorpresa ante la noticia. Desde su separación, la relación entre ambos ha sido objeto de atención mediática, y este nuevo capítulo en la vida de Shakira podría añadir una nueva dimensión a su historia compartida.

Se abre el debate sobre su edad

Este giro en la vida de Shakira también ha generado comparaciones con otras celebridades que han optado por la gestación subrogada para ampliar sus familias. La decisión de la cantante podría abrir un debate sobre las diferentes formas de maternidad en el mundo del espectáculo y más allá.