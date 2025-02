Gir de 180 graus en la vida sentimental de Pep Guardiola segons un vident

La notícia de la separació de Pep Guardiola i Cristina Serra, després de més de tres dècades junts, va deixar bocabadats a molts. Durant aquells anys, semblaven una de les parelles més sòlides. Tanmateix, el passat gener es va saber que posaven punt final a la seva relació.

Aquesta ruptura s'ha atribuït a un desgast natural i a la forma de vida LAT (Living Apart Together) que mantenien. Guardiola, instal·lat a Anglaterra per motius professionals, i Cristina Serra, establerta a Barcelona, han portat trajectòries separades en els últims temps. La distància hauria jugat en la seva contra.

De moment, no hi ha indicis que cap dels dos estigués buscant un nou amor. Ambdós semblen immersos en adaptar-se a aquest canvi dràstic, que afecta també els seus tres fills. Molts pensaven que l'entrenador del Manchester City estaria lluny d'implicar-se en una altra relació sentimental.

| Manchester City, XCatalunya, Canva Creative Studio

Un vident obre la porta a un nou amor

Però en l'últim programa de Col·lapse, transmès per TV3, ha sorgit un gir inesperat. L'espai va convidar el cèlebre vident Rappel, famós per vaticinar el futur de certes personalitats i personatges del món polític. Al llarg de la nit, es va fer al·lusió a Guardiola com un dels noms per llegir-li les cartes.

Per sorpresa del presentador i dels espectadors, Rappel va afirmar que el tècnic de Santpedor progressaria encara més en la seva carrera. Va destacar la seva capacitat de generar un patrimoni sòlid, la seva proximitat amb la família i el seu cercle d'amics reduït però fidel. Tot i això, el més impactant va ser la menció d'un possible “nou amor” per a l'entrenador.

El plató es va quedar atònit davant aquest presagi sobre la vida personal de Guardiola. Ningú s'imaginava un canvi tan aviat en la seva situació sentimental, donada la recent ruptura. Tanmateix, el vident va declarar amb rotunditat que les cartes parlen d'un rumb positiu en l'afectiu. No va voler parlar de noms.

| Gol, Instagram

No hi ha res segur

Per ara, aquesta asseveració d'un “nou amor” és només això, una suposició basada en les cartes d'un vident. Però, en vista de la sorpresa generada a ‘Col·lapse’, la pregunta sobre el futur sentimental de Guardiola queda en l'aire. Potser l'entrenador estigui abocat a un gir de 180 graus que ningú sospitava fins ara.