Contundent reacció de Cristina Serra amb la premsa quan li pregunten per Guardiola

La vida de Cristina Serra ha fet un gir inesperat en les últimes setmanes. Després de confirmar-se els rumors sobre la seva separació de Pep Guardiola, l'empresària i excompanya d'un dels entrenadors més prestigiosos del món s'ha convertit en el nou objectiu dels paparazzi a Barcelona. El motiu? El seu baix perfil, el seu impecable gust i la discreció que sempre ha envoltat l'ara exesposa del tècnic del Manchester City.

Cristina ha triat el barri de Pedralbes, la mateixa zona on abans convivien amb Guardiola, per continuar amb la seva rutina diària i dirigir la seva coneguda boutique Serra Claret en ple Eixample. No obstant això, aquesta tranquil·la quotidianitat s'ha vist alterada per la presència constant de fotògrafs i periodistes. De la nit al dia, la botiga —un referent de la moda al carrer Provença— s'ha convertit en punt de trobada per als mitjans, ansiosos per obtenir qualsevol declaració sobre la ruptura.

De WAG discreta a protagonista involuntària

Al llarg de les últimes dècades, Cristina Serra ha sabut mantenir-se allunyada dels focus, fins i tot en els moments més gloriosos de Guardiola com a futbolista i després com a entrenador en diferents clubs europeus. Ni una entrevista, ni una aparició pública que no fos estrictament necessària. Mentre la figura de Pep Guardiola creixia, Cristina es dedicava a la seva passió per la moda i a gestionar el seu negoci sense ostentacions ni exhibicions a les xarxes socials.

Ara, després de conèixer-se la crisi conjugal, la comparen amb Clara Chía, la jove parella de Gerard Piqué que també va passar per l'escrutini mediàtic després de la sonada separació de l'exfutbolista i Shakira. Però si Chía va acabar temporalment en l'oblit, tot apunta que l'atenció s'ha bolcat sobre Serra, convertida en “l'altra gran història” del Barça.

La trobada amb la premsa: “No tinc res a dir”

L'anècdota va succeir en ple carrer Provença. Alguns mitjans l'esperaven a la sortida de la seva boutique. En veure-la, càmeres i micròfons es van acostar per formular la pregunta que tots volen resoldre: “Què hi ha de cert en que va ser vostè qui va demanar el divorci?”. La reacció de Cristina va ser breu, freda i molt clara. En un català impecable va contestar: “Perfecte, gràcies. Tot bé. No tinc res a dir i no diré res”.

La contundència del missatge deixa poc marge a l'especulació. Un “no” rotund a qualsevol debat públic sobre la seva vida privada. Segons els testimonis, ho va fer sense alçar la veu, amb elegància, però evidenciant molèstia per la intromissió mediàtica. Ella, que sempre ha defensat la seva intimitat, no pensa canviar de postura.

Fonts a Manchester i la cronologia de la separació

L'exclusivitat de la ruptura, segons van explicar les periodistes Laura Fa i Lorena Vázquez, prové no tant de l'entorn barceloní de la parella, sinó de Manchester, la ciutat que ha acollit Guardiola des de fa anys. Allà, coneguts de Pep asseguren que tot es va desencadenar quan l'entrenador, en contra de les previsions de la seva esposa, va signar la renovació fins al 2027 amb el City, trencant les expectatives de tornar definitivament a Barcelona.

Fonts properes al tècnic han apuntat que Pep dubtava a prolongar el seu contracte, especialment al considerar que la seva vida familiar s'havia tornat inestable. En un moment donat, els íntims de Guardiola van començar a veure indicis que la parella es distanciava cada vegada més. La gota que va fer vessar el got hauria estat una discussió agra a Barcelona el passat mes d'octubre, després de la qual, al novembre, va arribar la notícia del nou acord laboral de l'entrenador. Segons aquests relats, Cristina hauria sentit que els seus plans de vida junts a Barcelona es desvanien i va optar per un canvi de rumb: la separació.