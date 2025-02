Laura Fa nega l'última notícia de Gerard Piqué després d'una jugada bruta de Shakira

El passat dissabte, la periodista Laura Fa va reaparèixer al programa ‘Col·lapse’ per analitzar els últims moviments de la família Piqué-Mebarak. Les informacions més recents donaven a entendre que l'exfutbolista es mudaria diversos mesos a Miami per estar amb els seus fills, aprofitant que Shakira se n'anava de gira. No obstant això, tot podria haver-se torçat després d'una maniobra inesperada per part de la cantant.

Al plató, Laura Fa va mostrar el seu escepticisme davant el suposat trasllat de Gerard Piqué. Va assegurar que no és veritat que hi hagi un acord definitiu que fixi una estada llarga del català a Florida. Pel que sembla, la colombiana hauria decidit emportar-se Milan i Sasha amb ella durant la gira, cancel·lant els plans previs.

| TV3, Instagram

Segons la reportera, la situació es va complicar quan Shakira va prendre la decisió de no deixar els nens als Estats Units a cura de Piqué, sinó embarcar els petits en el seu tour. Aquesta “jugada bruta” ha generat una nova discrepància entre l'exparella. El malestar de Piqué, es diu, és majúscul en veure que les seves intencions de conviure amb els fills s'esfumen.

Les mamarazzis desmenteixen la notícia

Mentrestant, la tensió entre ambdós progenitors continua. Laura Fa insisteix que no existeixen documents ni pactes que obliguin a Shakira a deixar els nens a Miami. L'artista té prou marge per emportar-se'ls de gira, sense sol·licitar el permís exprés de l'exjugador, almenys de manera immediata.

A ulls del públic, el conflicte reobre velles ferides i pronostica més discussions en els pròxims mesos. D'una banda, Shakira reforça la seva imatge de mare compromesa, que no vol separar-se dels seus fills en els seus viatges. D'altra banda, Piqué pretenia gaudir amb ells en un ambient més estable, lluny de l'ambient itinerant dels concerts.

És un nou pols legal i emocional que, a judici de Laura Fa, trigarà a resoldre's. La periodista es va basar en fonts pròximes a la família per desacreditar certs titulars difosos per alguns mitjans en dies anteriors. “No és cert que hi hagi un vol amb bitllet d'anada per al català, ni que la mudança estigui segellada”, va sentenciar Fa.

| ACN

Mala relació entre l'exparella

Durant el col·loqui, també va sorgir la qüestió de com encaixarà la vida personal de Piqué si el seu pla d'instal·lar-se a Miami es frustra. Els qui coneixen de prop l'exparella asseguren que fa temps que la comunicació és tensa. Shakira, immersa en la seva música i en un moment crucial de la seva carrera, no està per la labor de cedir més terreny.