Emma Vilarasau es retroba amb la seva família de Ventdelplà

El 14 de febrer del 2005 arribava a TV3 una sèrie que marcaria tota una generació de catalans. El seu nom era ‘Ventdelplà’ i narrava la història de Teresa, qui fugia d'un maltractador portant-se els seus dos fills a un poble fictici que respirava pau i complicitat. El que pocs imaginaven és que aquell univers ficcional acabaria convertint-se en un dels més estimats de la televisió.

Avui, gairebé vint anys després, els noms d'Emma Vilarasau, Carlos Cuevas i Georgina Latre continuen encenent l'espurna de la nostàlgia. Ells van ser la família central de la trama: Teresa, Biel i Isona. Juntament amb altres grans actors —Marc Cartes, Ramon Madaula, Anna Barrachina, Pep Cruz, Abel Folk o Marta Marco, entre molts— van fer que l'aventura fos de les més seguides fins al 2010.

Les xarxes i alguns esdeveniments recents han provocat un petit retrobament d'aquests protagonistes. No es tracta d'un retorn formal a la pantalla, sinó d'un moment emotiu en què s'han vist les cares i han compartit rialles i records. El públic, que tant els troba a faltar, ha pogut assaborir la màgia que transmetien en veure'ls novament units.

El retrobament ha tingut lloc a Catalunya Ràdio, en el programa El Suplement, presentat per Roger Escapa i que s'emet els dissabtes al matí. Els comentaris han anat tots en el mateix sentit: molta nostàlgia. Troben a faltar una sèrie com aquesta.

Teresa Claris, una metgessa de família molt estimada a Ventdelplà

Emma Vilarasau va ser la gran protagonista com a Teresa, però els qui li feien de fills en ficció, Carlos Cuevas i Georgina Latre, completaven la família de Ventdelplà. Ells mateixos han reconegut que des que va finalitzar la sèrie no havien tornat a coincidir així. Veure'ls recordant anècdotes i fins i tot escoltant com sonaven les seves veus fa dues dècades ha tocat la fibra dels fans.

Molt estimada igual que tota la família, excepte Damià (Jordi Boixaderas). La simpatia de l'adolescent Isona (Georgina Latre) i del petit Biel (Carlos Cuevas) també va enamorar l'audiència i els veïns del poble.

Un Ventdelplà 2 està descartat

Encara que molts aficionats somien amb un ‘Ventdelplà 2’, no hi ha indicis que es vulgui reprendre el projecte. Per a la majoria, n'hi hauria prou que TV3 apostés per una nova sèrie setmanal, d'aquelles que reuneixin de nou aquests intèrprets en trames costumistes i properes. L'important és veure els “quatre monstres de la interpretació” —com alguns els anomenen— donant-nos més moments inoblidables.