Gir de 180 graus de Joan Carles I al Bribó

El rei Joan Carles I, conegut per la seva passió inquebrantable per la vela, té previst tornar a Sanxenxo a mitjans de març per assistir a les regates de la VII Lliga Espanyola de sis metres, en les quals competirà el seu emblemàtic vaixell, El Bribón. Aquesta visita marcarà la seva primera estada a Espanya en cinc mesos i la primera de l'any 2025.​

Vida de l'emèrit

Des de la seva abdicació el 2014, Juan Carlos ha mantingut un perfil baix, amb poques aparicions públiques comparat amb el seu mandat. Resideix a Abu Dhabi des del 2020. No obstant això, el seu amor per la navegació l'ha portat de tornada a les costes gallegues en múltiples ocasions. El Bribón, la seva embarcació insígnia, ha estat testimoni de nombrosos triomfs en competicions internacionals, consolidant el monarca emèrit com una figura destacada en el món de la vela.

| Casa Real, Canva, XCatalunya

En els últims anys, la salut de Joan Carles I ha estat motiu de preocupació. Problemes de mobilitat, especialment a la seva cama esquerra, han limitat la seva capacitat per participar activament en les regates. Segons fonts properes, aquests problemes s'han accentuat, generant dubtes sobre la seva participació en les properes competicions. ​

Declaracions oficials i reaccions

Fonts de l'entorn del rei han expressat la seva inquietud respecte al seu estat físic actual. La rigidesa de la seva cama esquerra podria impedir-li manejar El Bribón amb la destresa que l'embarcació requereix. "El Bribón és una embarcació que requereix agilitat i destresa, i encara que ell sempre ha estat un home amb gran fortalesa, avui en dia la mobilitat de la seva cama li dificulta realitzar maniobres amb la mateixa soltura que abans", comenten persones properes al monarca. ​

A més, s'ha informat que el tractament experimental al qual se sotmetia a Ginebra per millorar la seva mobilitat ha deixat de ser efectiu. Davant aquesta situació, el rei Joan Carles està explorant alternatives terapèutiques, que inclouen teràpies físiques avançades i procediments quirúrgics menys invasius, amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. ​

Un futur incert en la navegació

Malgrat les limitacions físiques, el rei emèrit manté el seu esperit indomable i el seu desig de seguir vinculat al món de la vela. No obstant això, la realitat de la seva condició mèdica podria obligar-lo a replantejar-se el seu rol en les properes regates. És possible que, en lloc de capitanitzar El Bribón, opti per acompanyar la tripulació des de la llanxa de suport, coneguda com Cristina, com ho ha fet en ocasions anteriors.

| Casa Real, ACN, XCatalunya

La comunitat nàutica i els seus seguidors estaran atents a l'evolució de la seva salut i a les decisions que prengui en relació amb la seva participació en les regates. El que és indubtable és que la presència de Joan Carles I a Sanxenxo sempre serà motiu d'interès i reflex de la seva passió pel mar.