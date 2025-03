L'aprenent de Llados enfonsat per la seva cita a First Dates: 'Com...'

El passat 24 de febrer, el popular programa de cites 'First Dates' va ser escenari d'una trobada que va deixar més d'un sorprès. L'Alfonso, un jove empresari de 25 anys originari de Leganés, Madrid, va acudir al restaurant televisiu a la recerca de l'amor. Amb una vida dedicada al desenvolupament personal i professional, l'Alfonso va confessar no haver tingut mai una relació formal a causa de la seva intensa agenda laboral. ​

| Cuatro, XCatalunya

Perfils dels 'comensals'

L'Alfonso es va presentar com un home que sempre ha destacat en el seu entorn, encara que ell mateix no sap exactament per què. El seu enfocament en el desenvolupament personal l'ha portat a prioritzar el seu creixement individual, cosa que, segons ell, és fonamental per convertir-se en la millor versió d'un mateix. No obstant això, aquesta dedicació ha tingut un cost en la seva vida sentimental, ja que mai ha tingut una núvia formal.

En la seva participació a 'First Dates', l'Alfonso va expressar el seu desig de trobar una dona que es cuidi i es vulgui a si mateixa, esperant que el programa li brindés l'oportunitat d'iniciar una relació significativa. ​

La cita amb la Tatiana

El programa va organitzar una cita per a l'Alfonso amb la Tatiana, una madrilenya de 26 anys que es va descriure a si mateixa com una persona explosiva, amb molt de caràcter i extrovertida. Des del primer moment, les diferències entre ambdós van ser evidents. Mentre que l'Alfonso va quedar encantat amb el físic de la Tatiana i la seva procedència madrilenya, ella no va compartir la mateixa impressió.

Un dels aspectes que més li va xocar va ser l'elecció de vestimenta de l'Alfonso: una camisa de lleopard que, segons la Tatiana, no era adequada per a una primera cita. "Com et poses una camisa de lleopard per a una primera cita? Aquesta camisa no m'ha agradat gens", va comentar la Tatiana durant el programa.

| Cuatro, SeventyFour, XCatalunya

Diferències irreconciliables

A mesura que avançava la vetllada, les discrepàncies entre ambdós es van fer més evidents. La Tatiana buscava algú més gran i amb experiència en relacions, mentre que l'Alfonso, als seus 25 anys, mai havia tingut una parella formal. A més, l'estil de vida de l'Alfonso, qui va admetre treballar fins a 16 hores al dia, no encaixava amb les expectatives de la Tatiana, qui considerava que aquesta dedicació a la feina era incompatible amb una relació de parella. "No és compatible amb tenir una parella si treballes 16 hores al dia, per Déu. Com ho farem?", va reflexionar la Tatiana davant les càmeres. ​

La decisió final

Al finalitzar la cita, l'Alfonso va expressar el seu interès a tenir una segona oportunitat amb la Tatiana, destacant com de bé s'havia sentit durant el sopar. No obstant això, la Tatiana va ser sincera i li va explicar que la diferència d'edat i la falta d'experiència en relacions eren factors determinants per no continuar coneixent-se. "El tema de l'edat és una cosa de bastant importància", li va dir la Tatiana, desitjant-li el millor en la seva recerca de l'amor.

Res de nou a First Dates

Aquesta trobada a 'First Dates' posa de manifest com les primeres impressions i les expectatives personals poden influir significativament en l'inici d'una relació. L'elecció de vestimenta, les prioritats laborals i l'experiència prèvia en l'amor són factors que, encara que poden semblar superficials, juguen un paper crucial en la compatibilitat entre dues persones.

Mentrel' Alfonso continua el seu camí cap a la millor versió de si mateix, la Tatiana segueix a la recerca d'algú que s'ajusti a les seves expectatives i estil de vida. Serà que en l'amor, com en els negocis, el timing i la presentació ho són tot?​