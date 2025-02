La complicada operació a la qual s'enfronta Juan Carlos I

per Pol Nadal

El rei emèrit Joan Carles I, qui va celebrar el seu 87 aniversari el passat 5 de gener, travessa moments difícils a causa del seu delicat estat de salut. Al llarg dels anys, ha enfrontat múltiples problemes mèdics, especialment relacionats amb la seva mobilitat, que han minvat significativament la seva qualitat de vida.

Un historial mèdic extens

Des de fa més d'una dècada, Joan Carles I ha estat sotmès a nombroses intervencions quirúrgiques. El 2012, va patir una caiguda durant un viatge a Botswana que va resultar en una fractura de maluc, marcant l'inici d'una sèrie d'operacions als malucs i els genolls.

| Casa Real, Getty Images, XCatalunya

Aquestes intervencions, més d'una desena, han estat intents per pal·liar els efectes de l'artrosi i el desgast ossi que pateix. A més, ha recorregut a tractaments de medicina regenerativa amb cèl·lules mare i plaquetes, els quals, encara que inicialment prometedors, han deixat d'oferir els resultats esperats, proporcionant només alleujaments temporals.

La cruïlla mèdica actual

Recentment, els metges han plantejat la possibilitat d'una nova intervenció quirúrgica per millorar la seva mobilitat. No obstant això, donada la seva avançada edat i l'estat delicat del seu cor, l'operació presenta riscos considerables. L'anestèsia general i el procés de recuperació podrien ser especialment perillosos per a algú de la seva condició.

Davant aquest panorama, els especialistes han estat clars: és probable que Joan Carles I hagi d'adaptar-se a una vida en cadira de rodes en un futur proper, una perspectiva que li resulta particularment descoratjadora a causa del seu desig de mantenir independència i autonomia.

Impacte emocional i suport familiar

El deteriorament físic ha tingut un impacte notable en el seu estat d'ànim. Fonts properes indiquen que el rei emèrit travessa episodis depressius, mostrant desinterès per activitats que abans li resultaven plaents i evitant sovint sortir de la seva residència a Abu Dhabi. Malgrat la distància, ha comptat amb el suport de les seves filles, les infantes Elena i Cristina, que l'han visitat en diverses ocasions, així com alguns dels seus néts i amics propers.

| ACN

No obstant això, l'absència de la seva esposa, la reina Sofia, i la incertesa sobre si podrà tornar a Espanya o si passarà els seus últims dies lluny de la seva terra natal, agreugen la seva sensació d'aïllament.

Reflexions sobre el seu llegat i futur

La situació actual de Joan Carles I no només afecta la seva salut física i emocional, sinó que també influeix en la seva percepció sobre el seu llegat i el futur de la monarquia espanyola. Els escàndols financers i personals que han sortit a la llum en els últims anys han entelat la seva imatge pública, generant debats sobre el seu paper en la història recent d'Espanya. Mentre intenta superar els seus problemes de salut, és probable que també reflexioni sobre les decisions preses en el passat i l'impacte d'aquestes en la institució

En aquest context, la família reial i les institucions espanyoles es troben en una posició delicada, equilibrant el respecte per la figura del rei emèrit amb la necessitat de mantenir la confiança pública en la monarquia. El futur de Joan Carles I, tant en termes de salut com del seu lloc en la història, continua sent incert i estarà determinat pels esdeveniments futurs i les decisions que prengui en col·laboració amb la seva família i assessors mèdics.