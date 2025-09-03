Desconcert al Regne Unit: es confirma el rumor sobre el príncep Louis i la seva mare

Anglaterra s'ha endut una gran sorpresa aquesta setmana perquè s'ha confirmat un rumor que molts no volien creure. El príncep Louis no ha estat fotografiat al costat de la seva mare, Kate Middleton, en el seu primer dia d'escola, tampoc no hi han aparegut els seus germans. L'esperada posada familiar no ha existit aquest any i això ha desconcertat tothom.
Setembre ha arribat i amb ell, la tornada a l'escola, no només per als infants comuns, també per als fills de la reialesa. Cada any, els britànics han esperat una imatge: la dels prínceps de Gal·les portant els seus fills a l'escola. Ha estat una tradició, una escena entranyable, però aquest any aquesta imatge no ha arribat.
Durant anys, William i Kate han posat somrients al costat de George, Charlotte i Louis: De la mà, parlant, com una família més. Han mostrat un costat humà, proper i lluny dels protocols reials, però això ha canviat.
Louis encara no ha estat fotografiat amb la seva família en la seva tornada a l'escola a Anglaterra
Des de fa tres anys, els ducs de Cambridge han trencat aquest costum i han optat per la privacitat. Han volgut protegir els seus fills. Ho han fet amb fermesa i aquest 2025 no ha estat l'excepció.
Kate Middleton ha afrontat un any difícil. A inicis de 2024, se li va diagnosticar càncer, la família es va bolcar en ella i també en els seus fills. Han fet tot el possible perquè George, Charlotte i Louis visquin amb normalitat: Sense exposició, sense pressió, com infants comuns.
Els tres ja haurien tornat a l'escola Lambrook, a Berkshire, el mateix centre on han estudiat els darrers anys. Molt a prop de Windsor, on viu la família. Però aquest any encara no hi ha cap foto oficial com les feien abans, una cosa que ha omplert de desconcert Anglaterra.
El príncep Louis està vivint una infància relativament normal gràcies als seus pares
Molts esperaven que, després de la recuperació de Kate, tornés la tradicional posada. Fins i tot s'havia rumorejat que aquest any sí que es faria. La família ha canviat de casa, ha buscat un nou començament i es creia que la posada seria part d'aquesta nova etapa, però no ha estat així.
El fet que no s'hagi produït ha impactat els britànics. Ha confirmat que la família continua prioritzant la discreció pel bé de la infància de Louis i els seus germans.
Ha demostrat que els prínceps volen protegir els seus fills. I ha deixat clar que, per ara, les imatges entranyables del primer dia d'escola han quedat enrere.