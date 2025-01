El gest de Lamine Yamal que confirma la seva relació amb Álex Padilla

Durant l'última jornada de la Champions, els seguidors del FC Barcelona no només van viure l'emoció de veure el seu equip lluitar per mantenir-se al capdamunt de la classificació europea, sinó també l'aparició d'un gest molt personal de Lamine Yamal en la seva celebració de gol. El futbolista, amb tan sols 17 anys, torna a erigir-se com una de les estrelles culers del moment i alimenta l'esperança de l'afició de cara al futur del club.

Una celebració diferent a Montjuïc

La nit, de per si, estava carregada d'expectativa. Els blaugranes afrontaven un partit que podia consolidar-los en la segona posició de la taula. I encara que es va acabar empatant, es va viure una vetllada intensa, amb un joc dinàmic i la promesa d'un Barça renovat. Va ser aquí on Lamine Yamal va brillar amb llum pròpia.

Després de marcar el primer gol de l'encontre, el davanter va exhibir un ritual conegut: l'eufòria, les bromes amb alguns companys, però li va afegir un toc nou. Va aixecar el dit, va llançar un petó i va mirar a la graderia, repetint el gest amb la mà, en senyal de dedicatòria.

Aquest instant va quedar retratat en diverses preses de televisió i immediatament va desfermar l'especulació: a qui dedicava el gol? Els aficionats culers, sempre atents als detalls, van trobar ràpidament la suposada destinatària: Àlex Padilla. I no es va quedar en una conjectura passatgera. Dies després, un vídeo publicat a les xarxes socials reforçava la hipòtesi que la noia era a les grades i que Lamine Yamal li rendia tribut amb aquell petó.

| Instagram, F.C. Barcelona, XCatalunya

Un gest a les xarxes socials

El jugador, que sol ser molt expressiu al camp, va corroborar les sospites en compartir, com és habitual després de cada partit, un carrusel de fotos al seu compte d'Instagram. A la darrera imatge, s'aprecia l'instant més especial de la seva celebració: es veu com alça un dit mentre el seu company Fermín l'observa des de la banda.

| Instagram, F.C. Barcelona

Encara que no hi ha declaracions oficials de Lamine que confirmin al cent per cent el romanç, la suma d'indicis (mirades, gestos i presència d'Àlex Padilla a la graderia) apunta que, efectivament, el talent culer ha trobat també la seva motivació sentimental. Igual que altres joves promeses de l'equip, Lamine Yamal aprofita els dies de descans amb amics i, segons expliquen, amb la companyia d'Àlex en algunes escapades.

Una història d'amor preciosa

Per ara, no hi ha declaracions oficials sobre la naturalesa de la relació entre Lamine Yamal i Àlex Padilla. No obstant això, el petó a l'aire, el dit aixecat cap a la graderia i la imatge final a Instagram serveixen de pista més que evident. Els fanàtics culers ho celebren: no hi ha res més bonic que un jugador bolcat en l'èxit del seu club i, al mateix temps, vivint l'emoció d'un primer amor. Si la jove torna a ser vista a les grades en futurs partits, caldrà estar atents a si les celebracions es repeteixen o guanyen variacions.