Es destapa que Ricard Ustrell va ser el segon plat a Catalunya Ràdio

per Pol Nadal

Ricard Ustrell va néixer a Sabadell el 1990. Malgrat la seva joventut, és una figura destacada en el panorama mediàtic català. Va iniciar la seva trajectòria periodística en mitjans locals, però la seva projecció va augmentar significativament el 2011 després d'una broma telefònica a l'aleshores rei Juan Carlos, on es va fer passar per Artur Mas per felicitar el monarca pel seu aniversari. Aquest episodi li va atorgar notorietat i li va obrir portes en mitjans de major abast.

Al llarg de la seva carrera, Ustrell ha estat vinculat a Catalunya Ràdio i TV3. A la ràdio pública catalana, ha col·laborat en diversos programes, consolidant-se com una veu reconeguda. A la televisió, ha dirigit i presentat espais com "Quatre gats" i "Col·lapse", aquest últim emès en horari de màxima audiència a TV3.

| XCatalunya, Ara.cat, RAC1

Catalunya Ràdio volia fitxar un pilar de la competència

El 2023, després de la sortida de Laura Rosel de "El matí de Catalunya Ràdio", Ustrell va ser designat per liderar el programa matutí de major rellevància a l'emissora. No obstant això, segons declaracions de Toni Clapés, reconegut periodista de RAC1, ell va ser inicialment considerat per assumir la conducció de "El matí de Catalunya Ràdio". Clapés va afirmar que tots els directors de l'emissora li havien proposat en algun moment dirigir el programa, però finalment van optar per altres opcions, inclòs Ustrell.

Fitxatge difícil

Toni Clapés ha expressat en diverses ocasions el seu escepticisme i crítiques cap a TV3 i Catalunya Ràdio. Des del programa que presenta cada tarda, Versió Rac1, Clapés insisteix que després del tancament de la cadena privada 8tv, es perd diversitat en el panorama audiovisual català. A més, sempre critica la gestió dels mitjans públics, assenyalant que la concentració mediàtica empobreix el mercat i redueix les oportunitats laborals i culturals.

Encara hi ha més, Clapés ha qüestionat les decisions pressupostàries de Catalunya Ràdio, indicant que, encara que va rebre ofertes per dirigir "El matí", les propostes econòmiques eren inferiors a les que finalment es van oferir a altres professionals, com Ricard Ustrell.

| ACN

"Les propostes que he tingut de Catalunya Ràdio, algunes han avançat més que les altres... Les últimes incloïen ofertes econòmiques que sempre ha desbordat el que ha vingut després. Com pot ser? A veure, a mi m'ofereixes això i el que ha vingut després ha rebut cinc vegades més? Però bé, tant se val. A mi m'oferiren una quantitat i després en Ricard Ustrell va tancar una altra que no tenia res a veure amb la meva. El mateix equip directiu", va explicar el periodista de Rac1.