'Com si fos ahir' del 31 de gener: Sorpresa al testament de la mare de la Itziar

El capítol d’aquest divendres 31 de gener de 2025 ve carregat de moments decisius per als personatges de Com si fos ahir. D’una banda, la Marta i el Salva es proposen passar la tarda junts, gaudint d’una estona sense obligacions, ara que el Joel viu amb la Isabel i sembla que la seva vida s’encarrila. O no...

No obstant això, l’ambient distès dura poc: la Marta, que sembla tenir el cap en un altre lloc, troba una excusa per marxar. Al·lega un compromís o una gestió urgent, però, en realitat, té la necessitat imperiosa de tornar a l’antic pis on vivia. El Salva, per la seva banda, pressent que la Marta li amaga alguna cosa.

| TV3

Sorpresa, apareix l'Aniol

Mentrestant, la Itziar es prepara per a un moment que l’ha estat neguitejant durant dies: la lectura del testament de la seva mare. Saber què ha deixat en herència i, sobretot, descobrir si hi ha cap clàusula inesperada la té en un estat de tensió evident. Necessitant suport emocional, demana a la Sílvia que l’acompanyi, ja que confia en la seva serenitat i la seva capacitat per tenir sota control situacions delicades.

Quan arriben a la lectura, però, es troben amb una sorpresa majúscula: hi ha un home desconegut anomenat Aniol que, sense que ningú no en tingués notícia, apareix amb dret a rebre’n alguna part. La Itziar, desconcertada, mira de descobrir què el vincula amb la seva difunta mare. És un familiar llunyà? Un amic íntim? O, fins i tot, algú amb qui ella havia compartit una part de la vida que la Itziar desconeixia completament? Sigui com sigui, l’Aniol podria capgirar-ho tot. I la Itziar necessita diners...

Reapareix l'Àlvar

Paral·lelament, la Gina rep un missatge de l’Àlvar, el seu “match” de Tinder amb qui va tenir una cita fa pocs dies. Lluny de ser una trobada anecdòtica, l’Àlvar ha tornat a la ciutat —o ha trobat el moment idoni— per reprendre el contacte. Aquest cop, la Gina s’ho pren amb més serenor i ganes d’explorar si el que van intuir en la primera cita pot anar a més.

| TV3

Accepta la seva proposta per sopar, disposada a donar-li una oportunitat i a descobrir qui s’amaga rere aquesta façana tan captivadora. Potser l’Àlvar és el revulsiu que la Gina necessita per oblidar definitivament els desenganys del passat i obrir-se a una nova etapa amorosa. O no... tot indica que és un estafador de l’amor. Hi ha massa indicis que ho fan pensar.

Finalment, la Lídia es troba en un 'capítol' misteriós de la seva vida. Envia un missatge al seu amant virtual, informant-li que ja ha complert el que li demanava. Què li ha exigit exactament aquest desconegut? I fins a quin punt la Lídia està disposada a arribar per mantenir encès un foc que, de moment, s’alimenta de paraules i complicitat a través d’una pantalla? Serà l’Àlvar amb un altre nom? Quin misteri s’amaga darrera de la nova vida amorosa d’unes cosines amb molts diners?

| TV3, Canva: barsrsind, XCatalunya

On i a quina hora es podrà mirar el capítol del divendres 31 de gener de 2025?

El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts i durarà uns quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.