La mare de Lamine Yamal fa anys: Sorpresa en saber quants en té

per Pol Nadal

Aquest dimarts, els aficionats del FC Barcelona tenen una gran cita a l'horitzó: a les nou de la nit, l'equip blaugrana visitarà l'estadi Da Luz per disputar la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions League davant el Benfica. Mentre el conjunt de Hansi Flick frega la classificació matemàtica per a vuitens —després d'haver guanyat cinc dels seus sis partits—, l'afició culé somia amb una victòria que, a més de certificar el pas, serveixi com un alè d'aire fresc després de la polèmica viscuda en l'últim enfrontament de lliga davant el Getafe.

Però, més enllà del context purament esportiu, existeix un altre detall que li atorga a aquesta nit un caràcter especial: Sheila Ebana, la mare de Lamine Yamal, fa anys. I el curiós és l'edat que celebra: 35 primaveres. Una xifra que ha sorprès bona part de l'afició, que potser no imaginava que la mare de la gran estrella emergent del Barça pogués rondar la trentena.

La realitat és que Sheila està vivint un moment intens, celebrant juntament amb el seu fill la irrupció d'un talent que sembla destinat a marcar època en el futbol internacional.

| XCatalunya, Canva

El gran estat de forma de Lamine Yamal

L'atenció recau una vegada més sobre Lamine Yamal, el jove de Rocafonda que fa no gaire començava a participar en el primer equip i que avui s'ha consolidat com un dels pilars fonamentals. Els seus regats i assistències no passen desapercebuts, i cada partit sembla un nou pas en la seva prometedora carrera, arribant fins i tot a parlar-se d'ell com una futura Pilota d'Or.

En aquesta jornada de Champions, la seva actuació serà vital per al Barcelona, que s'enfrontarà a un Benfica molt en forma. Molts culés esperen impacients per veure si Lamine tornarà a enlluernar, marcarà o assistirà, i així regalar-li a la seva mare un triomfal aniversari.

Una mare orgullosa i molt unida al seu fill

Sheila Ebana, en els seus 35 anys, no pot amagar la felicitat i l'orgull que sent en veure com el seu fill triomfa sobre la gespa. Mare i fill mantenen una relació molt propera: es donen suport mútuament i celebren amb emoció cada èxit de Lamine.

Aquest vincle tan fort ha quedat palès en un entranyable vídeo que Sheila va pujar a TikTok, on es veu un petit gest carregat de sentiment: en un simple tros de paper, ella va escriure "Somriu si em vols molt". El jove crack, en llegir-ho, no va poder fer altra cosa més que somriure d'orella a orella.

| F.C. Barcelona, TV3, XCatalunya

L'escena recorda una mica aquella història de Minguella i Messi, salvant les distàncies, quan la signatura en un tovalló va marcar un abans i un després en la història del Barça. En aquest cas, no es tracta d'un contracte futbolístic, sinó d'un "contracte" afectiu i familiar que demostra la complicitat entre mare i fill. El vídeo ha commogut a molts aficionats, que valoren especialment la part més humana de les estrelles esportives.

El millor regal per a una festa molt especial

Per a Sheila, la millor manera de celebrar els seus 35 anys seria sens dubte veure el seu fill al camp, brillant. Ella, que en més d'una ocasió s'ha mostrat emocionada i orgullosa dels èxits de Lamine, es confessa feliç d'acompanyar-lo en cada pas que fa. Amb un present immillorable i un futur que molts consideren il·lusionant, la família Yamal-Ebana viu aquests moments amb intensitat. I és que no cada dia es compleix l'edat que sorprèn l'afició —ja que molts no esperaven que fos tan jove— i, al mateix temps, es gaudeix de l'èxit d'un fill en el club dels seus amors.

El Barça, per la seva banda, es jugava molt en l'encontre contra el Benfica. Una victòria asseguraria matemàticament el seu pas a vuitens de la Champions, i podria deixar enrere el mal sabor de boca després de l'última polèmica de lliga al camp del Getafe. I es va aconseguir la victòria, però Lamine Yamal no va poder marcar.