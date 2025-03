L'engany més groller de First Dates: 'Tinc 19 anys'

En el món de les cites televisades, les sorpreses estan a l'ordre del dia. Recentment, una participant del popular programa 'First Dates' ha deixat tothom bocabadat amb una declaració que desafia les convencions sobre l'edat. Shiva, una escriptora amb una personalitat aclaparadora, va afirmar tenir 19 anys, una xifra que ha generat tant d'astorament com d'escepticisme entre els espectadors i la seva cita.

Què ha passat al plató de Cuatro?

Durant la seva presentació a 'First Dates', Shiva es va mostrar ferma en declarar: "No tinc anys, els anys per a mi no existeixen. Jo tinc 19 anys, i ningú em pot portar la contrària". Aquesta afirmació no només es referia a la seva edat cronològica, sinó també a la seva actitud i manera de pensar, que ella considera juvenil i vibrant. Tot i que la seva aparença física podria suggerir una edat diferent, Shiva va emfatitzar que el seu esperit és el d'una persona de 19 anys.

| Cuatro

La seva cita, Chema, un veterà del programa a la recerca de l'amor per tercera vegada, no va poder ocultar la seva sorpresa en conèixer Shiva. Des del primer moment, les diferències entre ambdós es van fer evidents. Chema, amb un enfocament més tradicional, va expressar la seva preferència per la literatura realista, mentre que Shiva, apassionada per la fantasia, va defensar el seu gènere literari amb vehemència. Aquest desacord inicial va marcar el to de la vetllada, que va estar plena de contrastos i moments incòmodes.

Un dels moments més tensos de la cita va ocórrer quan Shiva va preguntar a Chema sobre la seva major fantasia sexual. La resposta de Chema, qui va afirmar no creure en les fantasies sexuals, va generar un debat entre ambdós sobre la naturalesa i el paper de les fantasies en la vida íntima. Aquesta discrepància va subratllar encara més les diferències entre les seves personalitats i perspectives.

Declaracions oficials i reaccions

La participació de Shiva a 'First Dates' no va passar desapercebuda a les xarxes socials. Molts espectadors van comentar sobre la seva declaració de tenir 19 anys, generant debats sobre la percepció de l'edat i la joventut. Alguns usuaris van aplaudir la seva actitud desenfadada i la seva confiança en si mateixa, mentre que altres van qüestionar la veracitat de la seva afirmació.

| Cuatro

Per la seva banda, Chema, en finalitzar la cita, va expressar la seva admiració per Shiva com a persona, però va reconèixer que no hi havia una connexió romàntica entre ells. Ambdós van coincidir que podrien mantenir una amistat, però van descartar la possibilitat d'una relació amorosa.

El programa 'First Dates' continua sent un aparador de personalitats diverses i trobades inesperades. La participació de Shiva ha afegit un nou capítol a la història del programa, demostrant que en l'amor i a la televisió, tot és possible.

Aquest episodi ens convida a reflexionar sobre com percebem l'edat i la joventut en la nostra societat. És l'edat només un número, o defineix realment la nostra identitat i manera de pensar? La història de Shiva ens mostra que la joventut pot ser una qüestió d'actitud i esperit, més enllà dels anys que marquen el nostre calendari.