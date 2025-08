Última hora sobre Gerard Piqué, Shakira i els seus fills: són més a prop que mai

Mentre moltes celebritats aprofiten l'estiu per recórrer els destins més paradisíacs d'Europa, Gerard Piqué ha preferit creuar l'Atlàntic i gaudir d'unes vacances molt diferents. L'exfutbolista del FC Barcelona es troba actualment als Estats Units, on ha estat vist acompanyat de la seva inseparable parella, Clara Chía. Lloc on resideixen tant la seva exdona, Shakira, com els seus fills en comú.

Tot i que el viatge no té un caire laboral, sí que sembla tenir un objectiu molt clar. Aprofitar la seva estada per gaudir de moments d'oci. I, possiblement, apropar-se als seus fills, Milan i Sasha, que també es troben al país nord-americà juntament amb la seva mare, Shakira.

| @3gerardpique

Piqué ha compartit algunes pinzellades de la seva travessia per terres nord-americanes. Incloent-hi una escapada romàntica a Arizona, en què ell i Clara van aprofitar per fer turisme i retrobar-se amb vells amics.

Gerard Piqué es troba de vacances al lloc on viu Shakira

Més recentment, el català va ser captat a Los Angeles, on va ser fotografiat el passat 27 de juliol als afores d'un conegut establiment. Les imatges mostraven Piqué i la seva parella en actitud relaxada, compartint una animada xerrada amb dues dones.

| Instagram, Shakira

Mentrestant, Shakira ha tornat a ser el centre d'atenció en deixar-se veure amb els fills al concert de Coldplay al Hard Rock Stadium de Miami. La cantant colombiana va compartir a les xarxes socials alguns vídeos en què se la veu emocionada, cantant amb Milan i Sasha algunes de les cançons de la banda britànica.

Shakira gaudeix amb els fills de Gerard Piqué d'un concert

A més, van viure un moment únic al backstage abans del xou. "Gràcies per deixar-me a mi i als meus nois formar part d'un moment tan especial! Gràcies també per les teves amables paraules", va escriure Shakira, commoguda.

| Instagram, Shakira

La sorpresa més emotiva va arribar de la mà de Chris Martin, vocalista de Coldplay, que va ser un dels grans suports de l'artista durant la seva mediàtica separació de Piqué. El cantant li va dedicar unes paraules especials durant el concert, un gest que Shakira no va dubtar a agrair públicament.

Amb tots dos pares coincidint als Estats Units, les probabilitats que Gerard Piqué aprofiti l'ocasió per veure els seus fills augmenten considerablement. Tot i que no s'ha confirmat una trobada, fonts properes asseguren que l'exdefensor estaria planejant una visita o fins i tot una petita escapada familiar pròximament. Un senyal més que, malgrat les diferències, els llaços amb els seus fills continuen sent la seva prioritat.