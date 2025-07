Gerard Piqué i Clara Chia silencien rumors: Missatge durant les vacances

En ple estiu, Gerard Piqué i Clara Chía han decidit trencar el seu silenci mediàtic i enviar un senyal clar a qui dubtava de la seva relació. Després de setmanes en què amb prou feines se'ls havia vist junts, l'exfutbolista ha optat per compartir a Instagram un carrusel d'imatges preses durant les seves vacances a Arizona. Una publicació discreta en aparença, però devastadora per als rumors: la primera foto mostra la parella besant-se davant del majestuós Gran Canyó del Colorado.

Un petó que val més que mil paraules

Les xarxes van cremar tan bon punt Piqué va publicar les instantànies des del “Grand Canyon State”. La primera, en què apareix besant Clara amb un cor taronja com a única llegenda, va deixar clar que no hi ha esquerdes en el seu romanç. El petó, amb la immensitat del canyó de fons, ha estat interpretat per molts com el missatge més contundent: la relació va a bon port.

| Instagram

De la manca de fotos al carrusel revelador

Precisament, el silenci a les xarxes durant els darrers dos anys havia motivat especulacions sobre una suposada crisi a la parella. Alguns mitjans fins i tot van insinuar que Piqué havia estat vist passejant amb una altra dona a Miami, o que Clara se sentia pressionada per famílies i diferències de futur. Però aquestes noves imatges desmenteixen tot això. La reacció en algunes plataformes va ser unànime: “presumeixen de complicitat” i “demostren que el seu vincle és fort”

| Instagram

Reaccions a les xarxes

Tot i que ni Piqué ni Clara han emès declaracions textuals, la seva publicació a Instagram ha parlat per ells. Alguns seguidors, però, no han estat tan empàtics: entre els comentaris es van poder llegir missatges agraïts cap a Shakira, ex del futbolista, amb frases iròniques com “Gràcies valor per alliberar la Shakiiii”. No obstant això, el suport més sòlid va sorgir dels seus cercles íntims i de personalitats esportives, que van celebrar el gest de transparència.

De Shakira a Clara Chía

La relació entre Piqué i Clara Chía va néixer el 2022, en ple procés de separació del defensa amb Shakira. Des de llavors, el seu romanç ha estat focus habitual de la premsa rosa, amb moments intensos després de la cançó de desamor de la colombiana i ressenyes vinculades a diferències familiars o plans personals. Al llarg d'aquests tres anys, han superat rumors de crisi, acusacions d'infidelitat i múltiples especulacions. Però aquesta escapada a Arizona, envoltada de natura i lluny del soroll, sembla indicar que estan en una etapa tranquil·la.

| XCatalunya, Spotify, Fórmula Tv

Què significa aquesta escapada per al seu futur

Aquest viatge no només referma el seu amor, sinó que marca un abans i un després en com gestionen la seva relació en públic. En visibilitzar-se junts, trenquen la tendència de perfil baix. És probable que aquesta estratègia els permeti navegar amb més llibertat emocional, sense necessitat de defensar-se de rumors innecessaris

Les fotos de Piqué i Clara Chía a Arizona desmenteixen definitivament qualsevol crisi. Amb un petó al capvespre i un entorn natural imponent, envien un missatge rotund: la seva relació continua amb pas ferm.