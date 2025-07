La frase de Carles III a la reina Camila que dona esperança als anglesos

per Mireia Puig

Enmig de la solemnitat i l'esplendor de la tradició britànica, un instant de pura humanitat ha aconseguit traspassar els murs del palau per instal·lar-se al cor d'un país. El Regne Unit viu temps d'incertesa, amb la salut de dues de les seves figures més importants, el rei Carles III i la princesa de Gal·les, Kate Middleton, al centre del debat.

En aquest clima de preocupació, qualsevol gest, per petit que sigui, s'analitza amb lupa. I ha estat precisament un xiuxiueig, una conversa privada entre marit i muller, el que ha retornat una necessària dosi d'optimisme a la ciutadania.

L'escena, carregada de simbolisme, s'ha convertit en viral a la premsa britànica i ha fet la volta al món, demostrant que darrere del monarca hi ha un home que, com tants altres, batalla amb la fragilitat de la vida.

| XCatalunya, redes

"Sortiré endavant": La conversa al carruatge que ho va canviar tot

El passat mes de juny, durant la celebració de l'emblemàtica desfilada Trooping the Colour, l'atenció no només estava posada en els vistosos uniformes i la perfecta coreografia militar. Totes les mirades es dirigien al balcó del Palau de Buckingham, però sobretot, al carruatge que transportava el rei Carles III i la reina Camila. Mentre el món observava la pompa, en la intimitat d'aquest vehicle s'hi produïa un intercanvi que ara pren un significat especial.

Gràcies al minuciós treball de Nicola Hickling, una experta en lectura de llavis citada per mitjans com The Mirror, hem pogut conèixer el contingut d'aquesta conversa.

La reina Camila, exercint el seu paper de pilar fonamental i conscient de l'esforç que el seu marit estava fent, li va preguntar amb delicadesa:"Estàs completament segur?". La resposta de Carles III, lluny de qualsevol formalitat reial, va ser una declaració d'intencions carregada d'emoció i sinceritat. "Tiraré endavant avui, em posa molt sensible i no sé per què", va confessar el monarca, acompanyant les seves paraules amb un gest que revelava el seu estat d'ànim.

L'experta va detallar que el rei, en un moment donat, es va eixugar una llàgrima de manera dissimulada, amb els ulls visiblement enrogits. Aquest gest, captat en un esdeveniment de màxima exposició pública, humanitza la figura d'un sobirà que, a 76 anys, s'enfronta amb coratge a un tractament de quimioteràpia sense renunciar del tot als seus deures.

La vulnerabilitat d'un Rei i l'ombra de la reconciliació familiar

Aquestes paraules no només han servit com un bàlsam per al poble britànic, sinó que també ofereixen una nova perspectiva sobre la situació personal del monarca.

| XCatalunya, US Weekly

Demostren que, malgrat la ferma determinació que ha mostrat en intentar mantenir part de la seva agenda, la batalla contra el càncer és un camí emocionalment complex. En diverses ocasions, ha estat el seu propi equip mèdic qui li ha aconsellat reduir el ritme, recordant-li que la seva salut és la màxima prioritat.

Aquest delicat context de salut ha coincidit, a més, amb un tímid però significatiu acostament al seu fill menor, el príncep Harry. La relació entre pare i fill, molt deteriorada des de la sortida dels ducs de Sussex de la família reial i les posteriors polèmiques mediàtiques, sembla haver entrat en una nova fase. La malaltia de Carles III ha actuat com un dolorós catalitzador que podria estar obrint la porta a una reconciliació.

Segons fonts properes al palau, els assessors d'ambdós fa mesos que estan en contacte per aplanar el terreny. Sembla que el rei només ha posat una condició per avançar: que el príncep Harry es comprometi a no tornar a fer declaracions públiques que puguin perjudicar la Corona.

La pròxima visita de Harry al Regne Unit, prevista per al setembre, serà clau per comprovar si aquest acostament es consolida. Mentrestant, la bretxa amb el seu germà, el príncep Guillem, sembla molt més profunda, ja que l'hereu continua bolcat en la cura de la seva esposa, Kate Middleton, que també lluita la seva pròpia batalla.