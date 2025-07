Laura Fa ho destapa: El truc que feia servir Judit Mascó per evitar els paparazzi

per Duna Costa

Laura Fa, periodista ben coneguda al món del cor, va revelar en una emissió recent un episodi curiós protagonitzat per Judit Mascó. Segons Fa, la model catalana s'ho manegava per no aparèixer a les portades d'estiu, evitant zones d'alta visibilitat. Mentre narrava el seu record, Laura va realitzar la crònica amb aquell toc de complicitat i secret que atrapa.

Les xarxes socials es van fer ressò de la confessió amb un clip que ja suma milers de visualitzacions. L'etiqueta #Collapse3Cat va ser l'espurna que va encendre l'interès per reviure anècdotes del passat. Ara, després de diverses reaccions als mitjans, ha arribat el moment d'analitzar aquell truc.

Com evitava Judit Mascó les càmeres

Dels pocs indicis donats, se sap que Mascó feia servir un pla senzill: desplaçar-se a platges discretes o zones més allunyades d'Eivissa i Barcelona. Laura Fa ho resumia així: “Si te’n vas a Badalona o a la Barceloneta, sí[que surts], però si vas a Eivissa...”

| XCatalunya, Instagram Judit Mascó

Això suggereix que la model optava per costes menys concorregudes o urbanitzades, una combinació que permetia gaudir de l'estiu sense l'assetjament mediàtic. Un mètode efectiu; avui dia molts famosos fan servir variants modernes—des d'ulleres XXL fins a apps d'alerta paparazzi—però Judit ho feia amb una naturalitat pràctica i sense artificis.

Un gest amb sentit comú

Després de la repercussió del vídeo, l'entorn de Mascó no s'ha pronunciat al respecte. Aquest fet no és sorprenent considerant el seu perfil discret i la seva transició cap a la comunicació i la maternitat. Més enllà de les xarxes, diversos mitjans dedicats al lifestyle han recollit com a curiositat el truc i l'han contextualitzat amb la política de privacitat que desenvolupen algunes figures de la jet-set espanyol.

Tanmateix, els comentaris a plataformes com X i fòrums especialitzats recullen reflexions interessants: “Fa anys n'hi havia prou amb canviar de platja, avui necessites estratègies digitals”. “Aquest és el veritable glamur: gaudir en pau”. La majoria mostra admiració per un gest que avui pot semblar de sentit comú, però que en el seu moment va ser innovador.

| @juditmasco

El seu llegat en la moda

Judit Mascó va saltar a la fama internacional als 90. Va ser la primera espanyola a la portada de Vogue USA i una imatge emblemàtica de l'especial bany de Sports Illustrated. La seva presència va arrossegar l'atenció de grans fotògrafs, i Barcelona 1992 la va llançar globalment.

Tanmateix, precisament per aquest nivell d'exposició, la seva decisió de buscar la tranquil·litat davant el focus públic adquireix més valor. En aquella època, fer-se invisible a Eivissa o platges de perfil baix era un acte d'autoprotecció discreta. Avui, amb milers de seguidors, una figura així podria perseguir l'efecte viral que això tindria.

En un entorn mediàtic saturat, aquest episodi recorda que la privacitat continua sent una elecció vàlida. Famosos de qualsevol generació recorren a espais menys evidents o a estratègies silencioses per preservar la seva vida personal. La confessió de Laura Fa afegeix un matís humà a una figura tan mediàtica. Amb aquesta història, la model referma la seva elegància també fora de les passarel·les.