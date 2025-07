Gerard Piqué y Clara Chía silencian rumores: Mensaje durante las vacaciones

En pleno verano, Gerard Piqué y Clara Chía han decidido romper su silencio mediático y enviar una señal clara a quienes dudaban de su relación. Tras semanas en las que apenas se les había visto juntos, el exfutbolista ha optado por compartir en Instagram un carrusel de imágenes tomadas durante sus vacaciones en Arizona. Una publicación discreta en apariencia, pero devastadora para los rumores: la primera foto muestra a la pareja besándose frente al majestuoso Gran Cañón del Colorado.

Un beso que vale más que mil palabras

Las redes ardieron en cuanto Piqué publicó las instantáneas desde el “Grand Canyon State”. La primera, en la que aparece besando a Clara con un corazón naranja como única leyenda, dejó claro que no hay grietas en su romance. El beso, con la inmensidad del cañón de fondo, ha sido interpretado por muchos como el mensaje más contundente: la relación sigue viento en popa.

| Instagram

De la falta de fotos al carrusel revelador

Precisamente, el silencio en redes durante los últimos dos años había motivado especulaciones sobre una supuesta crisis en la pareja. Algunos medios incluso insinuaron que Piqué había sido visto paseando con otra mujer en Miami, o que Clara se sentía presionada por familias y diferencias de futuro. Pero estas nuevas imágenes desmienten todo eso. La reacción en algunas plataformas fue unánime: “presumen de complicidad” y “demuestran que su vínculo es fuerte”.

| Instagram

Reacciones en redes

Aunque ni Piqué ni Clara han emitido declaraciones textuales, su publicación en Instagram ha hablado por ellos. Algunos seguidores, sin embargo, no han sido tan empáticos: entre los comentarios se pudieron leer mensajes agradecidos hacia Shakira, ex del futbolista, con frases irónicas como “Gracias valor por liberar a Shakiiii”. No obstante, el apoyo más sólido surgió de sus círculos íntimos y de personalidades deportivas, que celebraron el gesto de transparencia.

De Shakira a Clara Chía

La relación entre Piqué y Clara Chía nació en 2022, en pleno proceso de separación del defensa con Shakira. Desde entonces, su romance ha sido foco habitual de la prensa rosa, con momentos intensos tras la canción de desamor de la colombiana y reseñas vinculadas a diferencias familiares o planes personales. A lo largo de estos tres años, han sorteado rumores de crisis, acusaciones de infidelidad y múltiples especulaciones. Pero esta escapada a Arizona, rodeada de naturaleza y lejos del ruido, parece indicar que están en una etapa tranquila.

| XCatalunya, Spotify, Fórmula Tv

¿Qué significa esta escapada para su futuro?

Este viaje no solo reafirma su amor, sino que marca un antes y un después en cómo manejan su relación en público. Al visibilizarse juntos, rompen la tendencia de perfil bajo. Es probable que esta estrategia les permita navegar con mayor libertad emocional, sin necesidad de defenderse de rumores innecesarios.

Las fotos de Piqué y Clara Chía en Arizona desmienten definitivamente cualquier crisis. Con un beso al atardecer y un entorno natural imponente, envían un mensaje rotundo: su relación continúa con paso firme.