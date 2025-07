Froilán, marginat a Marivent: El missatge que ha rebut

El nucli més proper dels Reis, format per Felip VI, Letícia i les seves filles Leonor i Sofia, estrena aquest estiu Marivent amb una advertència implícita adreçada a la resta de la família. I Froilán de Marichalar, el net més mediàtic dels emèrits, ha estat el primer a rebre-la: ha de marxar abans de l'arribada del nucli oficial, o bé esperar que ells hagin marxat. La decisió provoca un nou capítol en la bretxa familiar i posa de manifest el control que Letícia exerceix sobre els espais de la monarquia.

Aïllament tàctic: l'ordre per part de Letícia

Des que Felip VI va ascendir al tron, Marivent va quedar reservat per a un cercle molt íntim: el rei, la reina, Sofia i les seves filles. Aquest any, però, el veto s'ha endurit. Letícia ha estat inflexible: ni cosins, ni Marichalar, ni Urdangarin estan autoritzats a fer acte de presència mentre les filles reials romanguin a la residència.

Froilán va ser el primer a sentir el cop: va rebre la sol·licitud d'abandonar el palau abans de finals de juliol, o bé romandre a distància fins que finalitzi l'estada oficial.

Froilán de Marichalar

Tensió creixent: reaccions a l'entorn familiar

Aquest veto no ha caigut en sac trencat. Froilán ha preferit mantenir un perfil baix, com confessa el seu cercle, però no li ha agradat gens que se li imposin restriccions en un espai que històricament visitava amb llibertat. Victòria Frederica ha rebut un avís més difús però igualment clar: millor no coincidir. I si decideix retirar-se, serà per voluntat pròpia abans de l'arribada del nucli central.

Mentrestant, les infantes Elena i Cristina miren amb retret. Consideren que Letícia ha trencat la tradició que portava generacions cultivant-se. Són elles qui acusen la casa reial amfitriona d'arraconar els seus fills.

Sofia al mig: un intent de reconciliació frustrat

És la reina emèrita Sofia qui, una vegada més, apareix com a mediadora. Els seus desitjos de reunir tots els seus nets xoquen amb la decisió de l'equip reial. Sofia va mostrar el seu pesar i va defensar la possibilitat de trobades més àmplies a Marivent, però la seva posició no ha estat suficient per convèncer ni el rei ni la reina. Aquest episodi recorda els xocs d'autoritat viscuts dins del Palacio de la Zarzuela, i reforça la sensació que la voluntat de Letícia pesa més que les tradicions.

Casa Real

Unes vacances que surten cares

Marivent no és només escenari de conflictes familiars. El palau, propietat de les Illes Balears, necesita un manteniment mínim de 30 000 € mensuals, només en neteja i aigua, que s'incrementen encara més en temporada alta. Cada estiu, les despeses es disparen per l'increment de visites reials. Aquest any, el cost és especialment sensible, ja que coincideix amb una dinàmica d'exclusió familiar cada cop més evident.

Un nou model de vacances?: Son Vent com a refugi exclusiu

Donat el veto, Felip i Letícia han recorregut a Son Vent, un espai privat separat dins de la finca de Marivent, per blindar completament la seva intimitat familiar. Allà s'hi han instal·lat discretament amb Leonor i Sofia, lluny de mirades indiscretes. Mentrestant, la reina emèrita es manté al palau principal, intentant sostenir el vincle amb els cosins apartats.