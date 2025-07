Froilán la fa grossa a Cadis: la reacció de Juan Carlos I

La història dels Borbons és plena d'episodis controvertits, però alguns protagonistes aconsegueixen superar-se a si mateixos en la cursa per acaparar titulars. Des de fa mesos, els rumors sobre la vida de Froilán han viatjat per mig món, de Abu Dabi a Madrid, passant pels exclusius cercles de l'alta societat andalusa. Un nom que sempre aixeca polseguera i que, una vegada més, ha fet saltar les alarmes a l'entorn reial.

L'ombra dels seus anteriors incidents mai acaba de dissipar-se. Qui segueix l'actualitat del clan Borbó recorda les imatges de nits intenses a Madrid. Ara, una escapada a Cadis del net de Juan Carlos I per assistir a un casament d'alt nivell l'ha tornat al centre de la polèmica. I no només per la curiositat mediàtica, sinó per la reacció inèdita de la seva família més directa.

Froilán, de perfil baix en un casament exclusiu a perdre el control a Cadis

En aquesta ocasió, Froilán va viatjar a Espanya amb un propòsit clar: acompanyar el seu amic Jorge Juste Menchaca en la celebració del seu enllaç amb la model Luana Castillo. La cita, a la finca El Cañuelo de Tarifa, prometia discreció, luxe i ambient familiar. Fins i tot qui estava acostumat a veure el fill de la infanta Elena a l'epicentre de la festa, es va sorprendre per la seva actitud tranquil·la al principi de l'esdeveniment.

| Casa Real, XCatalunya, Lana Molly Resources

Una imatge publicada per Candela Martínez Artalejo, on apareix amb Froilán i un missatge afectuós, va avivar les especulacions sobre un possible nou romanç. Tanmateix, el veritable rebombori arribaria unes hores més tard, quan el jove va decidir allargar la celebració pels carrers de Cadis.

Testimonis relaten que el net de l'emèrit no va poder mantenir la compostura, fins al punt de ser el centre de les mirades i comentaris a l'entorn local. Les xarxes socials, tot i que no han mostrat imatges compromeses, sí que han reflectit el desconcert i la indignació entre els presents.

Aquest nou error no ha passat desapercebut. Els comentaris de les xarxes socials se centren en la burla cap a Froilán. Les comparacions amb altres membres de la família reial no triguen a aparèixer i l'opinió pública es divideix entre qui demana mà dura i qui li riu les gràcies.

La reacció de la Casa Reial i de Joan Carles I

Tot i que Froilán resideix a Abu Dabi des de fa anys, després de veure's embolicat en múltiples escàndols, aquest episodi ha reobert velles ferides a la Zarzuela. Fonts properes a l'entorn reial asseguren que la notícia va arribar ràpidament a oïda de Felipe VI, qui, cansat de l'exposició negativa, no va dubtar a contactar amb la infanta Elena.

| Casa Real, ¡Hola!, XCatalunya

La conversa va ser tensa i directa: no es toleraran més sortides de to ni situacions compromeses que posin en entredit la imatge de la Casa Reial.

L'avís va més enllà d'una simple reprimenda. El monarca ha deixat clar que, si es repeteix alguna cosa similar, Froilán perdrà qualsevol possibilitat de tornar a Espanya i haurà de romandre a l’“exili” d'Abu Dhabi.

| Casa Real, XCatalunya

Des de l'entorn del rei Joan Carles I, tampoc no han faltat comentaris. L'emèrit, acostumat a lidiar amb situacions compromeses, hauria mostrat la seva decepció, conscient que la successió d'escàndols només allunya el seu net del paper que ambiciona.