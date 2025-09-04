Froilà fa un gest amb els seus braços en una festa que sorprendrà Victòria Frederica

Victòria Frederica segur que ha vist les imatges que acaben de publicar-se del seu germà, Froilà. I aquestes li hauran cridat l'atenció per un motiu concret, per un gest que ell ha fet amb els seus braços.
Tan bé s'ho estava passant el net gran del rei Joan Carles I que no ha dubtat a donar-ho tot. El seu objectiu era convertir-se en el centre de tots els presents. Ho va aconseguir i ara, a més, ha aconseguit situar-se en el focus mediàtic.
Un gest amb els braços de Froilà, germà de Victòria Frederica, que crida l'atenció de tothom
Encara que a la infanta Elena no li agradi en excés, el seu fill Froilà no deixa de ser notícia últimament. Primer, pel seu suposat romanç amb Miri, concursant de Supervivientes All Stars. Segon, per la seva passió per les festes, de les quals està gaudint ara durant la seva estada a Espanya i abans de tornar a Abu Dhabi.
Precisament unes imatges de la seva última sortida nocturna l'han posat al punt de mira. En una de les més comentades, se l'ha vist fent un gest amb els seus braços que ha sorprès tothom. Sí, que ha generat la sorpresa de tothom, els presents i els que ara han vist aquestes instantànies.
El gest en qüestió, exagerat i que semblava imitar un animal, ha consistit a moure els seus braços de manera descontrolada i amb absoluta bogeria. Ha evidenciat que estava fent el ximple i no li importava. D'aquesta manera, va aconseguir convertir-se en el centre d'atenció de la vetllada.
Les instantànies de la nit madrilenya no són més que una mostra de la seva actitud desinhibida i del protagonisme que sol prendre en aquests ambients. A Froilà no sembla importar-li estar en el focus de l'escena. I això genera crítiques entre qui considera que hauria de tenir més cura amb el seu comportament públic, per no fer mal a la seva família materna.
Una imatge, la de Froilà, que no haurà deixat indiferent Victòria Frederica
La foto ha generat tota mena de comentaris, molts d'ells contrastant el comportament del jove i el de la seva germana, Victòria Frederica. Mentre Froilà s'entrega sense embuts a la diversió, ella, a qui també li agrada sortir molt, es manté en un perfil molt més baix i reservat. Sí, sempre evitant situacions que puguin posar en evidència el seu comportament en públic.
En les seves aparicions i a les xarxes, la jove sempre ha projectat una imatge més modesta, centrada en la seva carrera i en la seva imatge com a membre de la família del rei. La seva actitud és un contrast clar amb la del seu germà, que sembla no tenir cap problema a mostrar la seva faceta més relaxada i oberta.
És probable que aquest tipus de gestos i comportaments de Froilà no siguin del gust de Victòria, ni de la seva mare, ni de ningú del clan Borbó. I és que tots ells volen mantenir-se el més lluny possible de les controvèrsies i escàndols. Però a ell sembla que no li importa res, quan surt, ho dona tot, costi el que costi i molesti qui molesti.