Froilán hace un gesto con sus brazos en una fiesta que sorprenderá a Victoria Federica

Victoria Federica seguro que ha visto las imágenes que acaban de publicarse de su hermano, Froilán. Y estas le habrán llamado la atención por un motivo concreto, por un movimiento que él ha hecho con sus brazos.

Tan bien se lo estaba pasando Froilán que no ha dudado en darlo todo. Su objetivo era convertirse en el centro de todos los presentes. Lo consiguió y ahora, además, ha logrado situarse en el foco mediático.

Un gesto con los brazos de Froilán, hermano de Victoria Federica, que llama la atención de todos

Aunque a la infanta Elena no le guste en exceso, su hijo Froilán no deja de ser noticia últimamente. Primero, por su supuesto romance con Miri, concursante de Supervivientes All Stars. Segundo, por su pasión por las fiestas, de las que está disfrutando ahora durante su estancia en España y antes de regresar a Abu Dabi.

Precisamente unas imágenes de su última salida nocturna le han puesto en el disparadero. En una de las más comentadas, se le ha visto realizando un gesto con sus brazos inesperado y excesivo. Sí, que ha generado la sorpresa de todos, los presentes y los que ahora han visto esas instantáneas.

El movimiento en cuestión, exagerado y que parecía imitar a un animal, ha consistido en mover sus brazos de manera descontrolada y con absoluta locura. Ha evidenciado que estaba haciendo el tonto y no le importaba. De ese modo, logró convertirse en el centro de atención de la velada.

Las instantáneas de la noche madrileña no son más que una muestra de su actitud desinhibida y del protagonismo que suele tomar en estos ambientes. A Froilán no parece importarle estar en el foco de la escena. Y esto genera críticas entre quienes consideran que debería tener más cuidado con su comportamiento público, para no dañar a su familia materna.

Una imagen, la de Froilán, que no habrá dejado indiferente a Victoria Federica

La foto ha generado todo tipo de comentarios, muchos de ellos contrastando el comportamiento del joven y el de su hermana, Victoria Federica. Mientras Froilán se entrega sin tapujos a la diversión, ella, a la que también le gusta salir mucho, se mantiene en un perfil mucho más bajo y reservado. Sí, siempre evitando situaciones que puedan poner en evidencia su actitud en público.

En sus apariciones y en las redes, la joven siempre ha proyectado una imagen más recatada, centrada en su carrera y en su imagen como miembro de la familia del rey. Su actitud es un contraste claro con la de Froilán, quien parece no tener reparos en mostrar su lado más relajado y abierto.

Es probable que este tipo de gestos y comportamientos de Froilán no sean del gusto de Victoria Federica, ni de su madre, ni de nadie del clan Borbón. Y es que todos ellos quieren mantenerse lo más lejos posible de las controversias y escándalos.

Pero a Froilán parece que no le importa nada. Cuando sale, lo da todo, cueste lo que cueste y moleste a quien moleste.